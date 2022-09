La historia de amor y traición de Sergio Lapegüe y su mujer, Bochi

"A mí nunca nadie me había dicho que me quería. Ella es maestra jardinera y me había hecho un bricollage que decía te quiero. Le dije `yo no te quiero´ y en tres semanas no me saludó más. Pero fue sincero", contó sobre el primer encuentro.

Sin embargo, la ficha le cayó con el tiempo: "Seis meses después yo me enamoré. Le llevé un regalo. Ahora que me dediqué a la música, me dice que si me voy a dedicar a ser cantante, ya dejó a un guitarrista y puede volver a dejar a otro".

Vale recordar que Bochi contó públicamente que el periodista estuvo con otra mujer durante su segunda cita. Él la invitó a ver una banda de la que era manager, y en una distracción, lo encontró besando a otra. Luego, él le explicó la situación, ella lo perdonó, se casaron y formaron la familia que mantienen al día de hoy.

Embed

Emotivo posteo de Sergio Lapegüe por los 30 años de casados con Bochi

Tras los nuevos rumbos laborales que tomó Sergio Lapegüe para este año, compartió el domingo en las redes sociales un emotivo posteo dedicado a su mujer Silvia, conocida como La Bochi, por los 30 años de casados.

El conductor y Bochi son padres de Micaela y Elvis y él reflejó el amor que se tiene con un romántico mensaje desde Instagram.

"Un día como hoy hace 30 años, sellábamos nuestro amor. Con el objetivo de formar una familia, disfrutar cada momento, y crecer juntos. Éramos muy jóvenes, pero con las cosas claras", comenzó Sergio su mensaje.

"Pasamos muchas historias, buenas y malas. Como todos. Pero con la premisa de estar siempre juntos. Y enfrentar juntos los desafíos", recordó con un video del momento de la boda.

"Mientras buscaba fotos, volví a recorrer cada instante, las charlas diarias, las risas, los llantos, los abrazos", siguió profundo.

Y cerró: "Elegirnos todos los días, de eso se trata. Conocernos y entendernos. Crecer con nuestros hijos, con nuestros amigos. Gracias gracias @bochiok mi compañera de vida… te amo".