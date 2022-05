El desnudo total de Britney Spears que revolucionó las redes

“Me hice una prueba de embarazo y voy a tener un bebé. Haré yoga todos los días. Repartiré mucha alegría y amor”, anunció la artista de 40 años en su cuenta de Instagram.

La artista estuvo casada anteriormente con el bailarín Kevin Federline, con quien comparte a sus hijos Sean Preston y Jayden James.

britney spears 4.jpg

El desnudo total de Britney Spears que sacudió las redes

En su cuenta de Instagram, hace unas horas la cantante pop Britney Spears generó un gran revuelo al compartir fotos completamente desnuda y sólo tapando sus partes íntimas con emoticones y con sus manos sobre sus pechos.

Si bien no es la primera vez que se muestra bien sensual en su perfil, la artista, tras el largo litigio judicial con su padre que terminó a su favor, sacudió con unas fotos impactantes de su físico al natural.

britney spears.jpg

"I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much (Los amo mucho a todos)", expresó la artista estadounidense luciendo su figura escultural. El posteo se llenó de likes y comentarios de puro apoyo a Spears.