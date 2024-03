El desopilante momento que vivió Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando

La rubia quedó sin palabras ante el comentario de su hijo en plena nota mientras los demás presentes se reían con humor por el desopilante momento.

Por otro lado, en diálogo con Pronto, Vero reveló otro particular episodio que vivió con Dieguito y que le partió el corazón. "Mi hijo está enorme. Tiene 11 años y no puedo creer lo grande que está. El otro día me pasó algo con mi hijo que me dejó dura. Estábamos en casa, se quiso ir a la plaza solo. Como soy una mamá super protectora, le dije que lo acompañaba. ´No, mamá, quiero irme solo, no quiero ir con vos´, me dijo y me rompió el corazón", relató.

Y ella lo intentó retener. "Le dije: ´Hijo, escuchame, te acompaño un ratito y me quedo lejos, sin que nadie me vea. No te molesto´. Pero él no quería saber nada. ´No, mamá, quiero ir solo, ¿no entendés que ya soy grande?´, me tiró ¡Peor! Está todo el día con el celular y no puedo creer lo volando que se pasa el tiempo", concluyó Ojeda.

En el evento también estuvieron otros famosos que fueron convocados por Fernando Meldonado como Yuyito González, Hernán Drago, Matías Alé, Brian Sarmiento y Viviana Saccone.

