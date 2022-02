El Dipy y Alberto Samid en Twitter: Cruce, amenazas y violentas promesas

Todo comenzó con un picante comentario del ex Vicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires, tras escuchar la opinión que el cantante dio sobre Juan Domingo Perón en una entrevista. “Este burro analfabeto que no conoce absolutamente nada de la historia argentina debería lavarse la boca antes de opinar de Perón”, escribió y, lejos de amedrentarse, lo arrobó para que vea su mensaje. La respuesta de David Adrián Martínez - tal es su verdadero nombre - no se hizo esperar: “¡Hola Alberto! Este burro analfabeto vive libre y vos estás con una tobillera electrónica ¡Besos bebe!”, le retrucó.