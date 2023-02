El divertido video de Susana Giménez con una ocurrente comparación de un conocido político

Embed

"Es una máscara de Trump", le aclaran, a lo que ella sorprendida se cuestiona "¿De Trump? ¡Ni parecido les salió! Es Cavallo", cierra.

Tras pasar el fin de semana en Buenos Aires, y mientras se prepara para definir en estos días su desembarco en Telefe, Susana pasa el Carnaval en Punta del Este, y descansa para encara un 2023 que se viene con todo.

Susana Giménez cumplió 79 años: mirá el regalo que recibió y la emocionó

Susana Giménez mantuvo un bajo perfil sobre el íntimo festejo de su cumpleaños. La diva celebra sus 79 años y muchos amigos le hicieron llegar sus buenos deseos y algunos regalos a través de las redes sociales.

Y a través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, Susana reveló el regalo que recibió y explicó por qué la conmovió tanto.

La animadora de Telefe publicó un video que le entregó, a modo de regalo Inés Hernández, una de sus amigas y productoras de su programa. En él se repasan los hechos y trabajos más importantes que tuvo en los últimos años.

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra) ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y peinándome”, comentó Susana Giménez en su publicación, la cual acumuló rápidamente miles de comentarios y reproducciones.