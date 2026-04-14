¡Sorpresa total! Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini reaccionaron en vivo sobre los rumores de embarazo

En ese contexto, el propio Cormillot se encargó de explicar de dónde surgió la confusión que se volvió viral en cuestión de horas. Según detalló, todo se originó a partir de una imagen editada en la que se superpuso una ecografía sobre una foto de la pareja tomada el día de su casamiento, lo que generó la falsa interpretación.

Por su parte, Estefanía Pasquini reveló el impacto que tuvo la versión en su entorno cercano: “Recibimos muchas felicitaciones hasta de familiares”, contó, evidenciando hasta qué punto el rumor fue tomado como cierto.

A pesar de la desmentida, hubo un detalle que sumó un matiz simpático a la situación. Alberto Cormillot admitió que su hijo Emilio, de cuatro años y medio, sí tiene un deseo claro: “quiere tener un hermanito”, comentó, dejando entrever el anhelo del pequeño, aunque en realidad haya planes concretos en la familia.

Alberto Cormillot y Stefanía Pasquini - captura Cuestión de peso

Cómo fue la historia de amor de Alberto Cormillot y Stefanía Pasquini

La historia de amor entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini es de esas que rompen moldes. Nació en el ámbito laboral, creció con el paso del tiempo y terminó enfrentando todo tipo de prejuicios por la marcada diferencia de edad: él, con más de ocho décadas de vida; ella, varias décadas menor. Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, ese contraste fue parte de una relación que se consolidó con firmeza.

Todo comenzó en 2012, cuando Estefanía, licenciada en Nutrición, ingresó a trabajar a la Clínica Cormillot. En ese entonces, el vínculo era estrictamente profesional: él era el referente indiscutido del lugar y ella una joven profesional que daba sus primeros pasos. No había lugar para lo sentimental. De hecho, en esos primeros tiempos, él ni siquiera la recordaba bien de años anteriores, cuando ella cursaba la carrera.

Pero el día a día fue generando algo distinto. El trato cotidiano permitió que se conocieran más allá de sus roles laborales. Él empezó a destacar cualidades de ella que lo marcaron profundamente: su calidez, su sensibilidad, su sentido del humor y, como él mismo definió, que es “cero conflictiva”. Así, casi sin darse cuenta, la relación comenzó a mutar.

Alberto Cormillot y su familia

El punto de quiebre llegó cuando el vínculo dejó de ser formal. Según relatan, el cambio fue tan natural como significativo: ella dejó de llamarlo “doctor” y se animó a dar el paso hacia una relación amorosa. Lo que había empezado como un vínculo profesional se transformó en una historia mucho más profunda.

Claro que el camino no estuvo exento de miradas externas. La diferencia de edad, cercana a los 50 años, generó comentarios y prejuicios. Sin embargo, la pareja se mantuvo firme en su decisión. Apostaron a su amor y dieron pasos importantes: primero una ceremonia íntima y luego un casamiento más conocido en Las Vegas.

En el plano familiar, el vínculo también encontró su equilibrio. Los hijos de Alberto, Adrián y René, aceptaron la relación desde el comienzo, mientras que el lazo con la familia de Estefanía se fue fortaleciendo con el tiempo.

Antes incluso de casarse, ambos ya habían hablado de la posibilidad de agrandar la familia. Ese deseo se concretó en 2021 con la llegada de Emilio, su primer hijo en común, quien terminó de sellar esta historia.

Hoy, los dos coinciden en algo fundamental: su relación les aportó vida, estabilidad emocional y un proyecto compartido. Lejos de los prejuicios, eligieron construir una familia a su manera, demostrando que el amor no entiende de edades ni de mandatos.