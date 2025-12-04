El emotivo recuerdo de la China Suárez a Sofía Sarkany en el día en que hubiera cumplido 36 años

El posteo incluía imágenes y videos del festejo, acompañado por la frase “Rodeados de amor”. En las fotos se pudo ver a Rufina, la hija que Cabré comparte con la China Suárez, vestida de blanco para el civil. La ceremonia se realizó en Buenos Aires y contó con la presencia de familiares, amigos cercanos y la pequeña, que acompañó a su padre en un momento tan significativo. Pese a las polémicas que en los últimos años rodearon a la China Suárez —especialmente por su relación con Wanda Nara— trascendió que Rocío Pardo mantiene un vínculo muy bueno con Rufina, lo que favorece la armonía familiar. La novia incluso dejó entrever que la convivencia con la hija de Cabré es más que positiva, un detalle que suma en este nuevo capítulo de la vida del actor.

La fiesta principal tendrá lugar el próximo 6 de diciembre en una exclusiva estancia ubicada en el Valle de Punilla, Córdoba. Según adelantó el diseñador Daniel Casalnovo en Desayuno Americano (América TV), el evento reunirá a unos 260 invitados y se extenderá durante tres jornadas. Además, explicó que cada tarjeta tendrá un costo cercano a los 100 dólares e incluirá barra libre. El lugar, que también ofrece hospedaje, dispone de habitaciones con un valor aproximado de 200 dólares por noche y capacidad para 28 personas.

Respecto al vestuario, Casalnovo reveló que Cabré llevará un traje de lino y que realizará un segundo cambio durante la noche, aunque evitó dar detalles sobre los colores por pedido del propio actor. También confirmó que Rocío Pardo y Rufina vestirán diseños de Ana Pugliese, y que la niña tendrá un rol destacado en la celebración. Con estos detalles, el casamiento se perfila como uno de los eventos más elegantes y comentados de la temporada, marcado por la impronta personal de sus protagonistas.

image