La noticia devastadora que arruinó el sueño de Luciano Castro y Griselda Siciliani.

En esa misma conversación también pronunció una frase que generó polémica en redes sociales, especialmente entre los usuarios de X: “Esta piba (Griselda) va a convivir conmigo sea como sea”. Una declaración que, ante el nuevo panorama, queda completamente en suspenso. Todo indica que, al menos por ahora, ese deseo deberá esperar.

¿Cuál fue el reclamo que Sabrina Rojas le hizo a Luciano Castro?

El cruce entre Sabrina Rojas y su expareja, Luciano Castro, sumó un nuevo capítulo. En el programa Pasó América (América TV) se mencionó que el actor había comprado un terreno en Mar de Cobo con la intención de levantar una casa de verano junto a su actual pareja, Griselda Siciliani.

Ante esa información, Rojas reaccionó sin filtro y afirmó: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”. Molesta, añadió: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”.

La conductora dejó en claro que su enojo no era reciente, sino que se venía acumulando desde hacía tiempo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”. En ese momento, Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con humor al sugerir: “Saquemos un canje”. Sin embargo, Sabrina se mantuvo firme y remató: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”.

Tiempo atrás, el periodista Luis Bremer había compartido detalles sobre el proyecto de Castro y Siciliani: “Ya tienen el terreno frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.