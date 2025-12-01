La noticia devastadora que arruinó el sueño de Luciano Castro y Griselda Siciliani
Se conoció un hecho determinante que destrozó el gran sueño de Luciano Castro y Griselda Siciliani. Todos los detalles.
1 dic 2025, 11:08
La noticia devastadora que arruinó el sueño de Luciano Castro y Griselda Siciliani.
El sueño de Griselda Siciliani y Luciano Castro de levantar su casa frente al mar atraviesa su momento más delicado. La pareja recibió el viernes la peor noticia: el Concejo Deliberante de Mar Chiquita rechazó la posibilidad de que continúen con la construcción del proyecto que venían impulsando desde hace meses. La ilusión de tener una vivienda propia en esa zona costera, que había avanzado sin sobresaltos al principio, hoy parece desvanecerse a gran velocidad.
La pareja había adquirido el terreno en marzo de este año y, apenas concretada la compra, presentó los planos correspondientes. En ese momento obtuvieron la autorización oficial para iniciar la obra, un paso determinante que los llevó a poner manos a la obra sin imaginar que poco después todo se complicaría. Sin embargo, dos meses más tarde ocurrió un cambio en la reglamentación municipal: a partir de esa modificación, ya no se permitía construir a más de seis metros de altura. Esa nueva disposición frenó de inmediato el proyecto, que estaba pensado con una altura superior a la habilitada.
Para los actores, la decisión fue considerada injusta y por eso decidieron presentar una apelación en busca de una resolución favorable. Pero la respuesta llegó y fue todavía más desfavorable que la anterior. No solo se mantuvo la restricción sobre la altura máxima, sino que además se les habría retirado el permiso de obra, un golpe inesperado que dejó a la pareja prácticamente sin margen de maniobra.
Hace apenas dos semanas, Luciano Castro había manifestado su esperanza en una nota con el equipo de Desayuno Americano, confiado en que aún existía la posibilidad de disfrutar del próximo verano en la casa soñada. Aunque reconocía que había obstáculos administrativos, jamás imaginó un desenlace tan contundente. En aquella entrevista, el actor había señalado: “Viene un poco atrasado todo para mi gusto. Imaginate que soy el mayor interesado de que esto salga”, dejando en claro su ilusión de que el conflicto pudiera resolverse.
En esa misma conversación también pronunció una frase que generó polémica en redes sociales, especialmente entre los usuarios de X: “Esta piba (Griselda) va a convivir conmigo sea como sea”. Una declaración que, ante el nuevo panorama, queda completamente en suspenso. Todo indica que, al menos por ahora, ese deseo deberá esperar.
¿Cuál fue el reclamo que Sabrina Rojas le hizo a Luciano Castro?
El cruce entre Sabrina Rojas y su expareja, Luciano Castro, sumó un nuevo capítulo. En el programa Pasó América (América TV) se mencionó que el actor había comprado un terreno en Mar de Cobo con la intención de levantar una casa de verano junto a su actual pareja, Griselda Siciliani.
Ante esa información, Rojas reaccionó sin filtro y afirmó:“Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”. Molesta, añadió: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”.
La conductora dejó en claro que su enojo no era reciente, sino que se venía acumulando desde hacía tiempo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”. En ese momento, Augusto Tartúfoli intentó descomprimir la tensión con humor al sugerir: “Saquemos un canje”. Sin embargo, Sabrina se mantuvo firme y remató: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”.
Tiempo atrás, el periodista Luis Bremer había compartido detalles sobre el proyecto de Castro y Siciliani: “Ya tienen el terreno frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada uno, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.