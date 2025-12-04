Nicolás Cabré se reconcilió con Intrusos y dio detalles de su casamiento con Rocío Pardo: "Estoy..."

Embed

Sobre la fiesta de casamiento del fin de semana el actor explicó que será algo muy privado: "Más o menos cien personas, lo más íntimo que pudimos".

"Promesas no hubo, nosotros somos felices y esto es un paso más desde el amor que nos tenemos. Ya van casi dos años y fue un descubrir. Siempre lo digo: no sabía que se podía amar de esta manera y sentir así tan bien amado, estoy muy feliz", continuó Cabré enamoradísimo.

Y explicó sobre el vínculo que tienen con Rocío Pardo y cómo lo serenó: "Descubro cosas nuevas todos los días, estoy creciendo y nos vamos ayudando y aprendiendo".

En ese sentido, agregó entre risas sobre su acción de frenar y hablar con el programa tras 15 años de distancia: "Hoy estoy más tranquilo, estoy haciendo la nota, imaginate, te bajé el vidrio y paré la camioneta. Es un agradecimiento, es un momento feliz".

"Siempre hablamos bien el uno del otro y hoy lo estamos demostrando con esto que decidimos hacer que es casarnos", remarcó Pardo sobre el amor que los une. Y el actor cerró sobre la importancia de la presencia de su hija en el casamiento: "Rufi es protagonista de esto y que esté acá conmigo es lo más hermoso del mundo", finalizó.

El primer mensaje de Rocío Pardo tras dar el sí con Nicolás Cabré

Rocío Pardo compartió un escueto pero muy emotivo posteo desde su cuenta en Instagram tras su casamiento con el actor Nicolás Cabré tras dos años de novios.

"3-12-2025. Civil. Rodeados de amor", fue el texto escrito por la actriz en la publicación donde se pueden ver imágenes del instante en el que la jueza de paz los declara marido y mujer, así como también el saludo de los novios frente a su círculo íntimo en medio de una lluvia de papelitos.

En las fotos del civil se ve como Rufina, hija de Nicolás y la China Suárez, estuvo al lado de ellos al momento en que daban el sí en el civil. La fiesta en tanto está programada para el sábado 6 de diciembre y se esperan la presencia de alrededor de cien invitados bien cercanos al matrimonio donde llegarán personas queridas por ambos desde distintos puntos del país y se desmintió como circuló días atrás que los invitados debían pagar 100 dólares en concepto de cubierto para asistir al evento.