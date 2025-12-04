A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Dieron el sí

La reacción de la China Suárez al ver las fotos del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

Se conocieron imágenes del casamiento de Nico Cabré con Rocío Pardo. El gesto de La China Suárez que no pasó desaparecido.

4 dic 2025, 14:25
La reacción de la China Suárez al ver las fotos del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo
La reacción de la China Suárez al ver las fotos del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

La reacción de la China Suárez al ver las fotos del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

Lejos del ruido mediático que suele rodear a su ex, Nicolás Cabré celebró este miércoles su casamiento con Rocío Pardo en una ceremonia íntima. En medio de la alegría por el enlace, la China Suárez tuvo un gesto que no pasó desapercibido: desde sus redes sociales reaccionó a la publicación del matrimonio. La actriz, conocida por su bajo perfil en cuestiones vinculadas al actor, decidió colocar un “me gusta” en el posteo conjunto que compartieron los recién casados, aunque prefirió no dejar comentarios.

La publicación, que incluyó fotos y videos del festejo, estaba acompañada por la frase “Rodeados de amor”. En esas imágenes se la veía a Rufina, la hija que Nicolás Cabré y la China Suárez tienen en común, vestida de blanco para la celebración del civil. El enlace tuvo lugar en Buenos Aires y contó con la presencia de familiares cercanos, amigos íntimos y, por supuesto, la pequeña, que acompañó a su padre en un día tan especial.

Leé también

Nicolás Cabré se reconcilió con Intrusos y dio detalles de su casamiento con Rocío Pardo: "Estoy..."

Nicolás Cabré se reconcilió con Intrusos y dio detalles de su casamiento con Rocío Pardo: Estoy...
image

A pesar de las polémicas que rodearon en los últimos años a la China Suárez, especialmente por su romance y su vínculo con Wanda Nara, trascendió que Rocío Pardo mantiene una excelente relación con Rufina, algo que ha contribuido a que la dinámica familiar permanezca en armonía. La novia dejó entrever que la convivencia con la hija de su ahora esposo es más que positiva, un detalle que suma a este nuevo capítulo en la vida del actor.

La gran celebración está prevista para el próximo 6 de diciembre, en una exclusiva estancia del Valle de Punilla, en Córdoba. Según adelantó el diseñador Daniel Casalnovo en Desayuno Americano (América), el evento reunirá a unos 260 invitados y se extenderá durante tres días. Además, detalló que cada tarjeta costará alrededor de 100 dólares e incluirá barra libre. La estancia, que también ofrece alojamiento, cuenta con habitaciones cuyo valor ronda los 200 dólares por noche y capacidad para hospedar a 28 personas.

En cuanto al vestuario, Casalnovo adelantó que Nicolás Cabré vestirá un traje de lino y realizará un segundo cambio durante la noche, aunque evitó revelar los colores por pedido del propio actor. También confirmó que tanto Rocío Pardo como Rufina llevarán diseños de Ana Pugliese, y que la niña ocupará un rol central en la boda. De esta manera, el casamiento promete ser uno de los eventos más destacados de la temporada, marcado por la elegancia y la impronta personal de los protagonistas.

Embed

¿Pampita le tiró un palito a La China Suárez?

Desde que ocurrió el recordado incidente en el motor home con La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, la modelo nunca dejó de ser consultada por su vínculo con la actriz.

En aquel momento, ambas quedaron enfrentadas de manera tajante, pero con el paso del tiempo Pampita logró separar lo personal de lo familiar y aceptó a Eugenia Suárez como “la novia del padre de sus hijos”. Esa decisión le permitió compartir distintos encuentros en armonía y sostener una convivencia cordial durante mucho tiempo.

Sin embargo, el conflicto que estalló recientemente entre la China Suárez y Benjamín Vicuña dejó claro que Pampita no olvida determinados episodios. Tras el posteo en el que la actriz acusó a su ex de ser mal padre y tacaño, la modelo remarcó que él siempre había sido muy generoso con sus hijos, una apreciación que indignó profundamente a la China Suárez. Ese comentario reavivó viejas tensiones y volvió a poner a las tres figuras en el centro de la escena mediática.

En este contexto, Pampita decidió redoblar la apuesta y recurrir al humor, una herramienta que, según reconoce, aprendió a usar a lo largo de su vida después de atravesar situaciones muy difíciles. Así fue como aceptó participar en una publicidad donde le pidieron grabar un comentario picante sobre la China Suárez. La modelo, fiel a su estilo, se mostró cómoda frente a cámara y dejó en claro que está dispuesta a reírse incluso de los momentos más polémicos de su historia pública.

Durante la grabación, que compartió con Sergio Goycochea, la dinámica era simple: mencionar distintos países. Pero había una salvedad dentro del guion. En un momento, el exarquero preguntaba si China integraba el denominado “grupo de la suerte” y la respuesta de Pampita era contundente: “No. China, no”. Esa frase, breve pero sugerente, bastó para que la escena se viralizara y renovara la conversación en redes sociales, confirmando una vez más que el vínculo entre la modelo y la actriz sigue despertando un marcado interés público.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nicolás Cabré Rocío Pardo China Suárez

Lo más visto