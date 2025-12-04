La reacción de la China Suárez al ver las fotos del casamiento de Nicolás Cabré con Rocío Pardo

En cuanto al vestuario, Casalnovo adelantó que Nicolás Cabré vestirá un traje de lino y realizará un segundo cambio durante la noche, aunque evitó revelar los colores por pedido del propio actor. También confirmó que tanto Rocío Pardo como Rufina llevarán diseños de Ana Pugliese, y que la niña ocupará un rol central en la boda. De esta manera, el casamiento promete ser uno de los eventos más destacados de la temporada, marcado por la elegancia y la impronta personal de los protagonistas.

¿Pampita le tiró un palito a La China Suárez?

Desde que ocurrió el recordado incidente en el motor home con La China Suárez, Benjamín Vicuña y Pampita en 2015, la modelo nunca dejó de ser consultada por su vínculo con la actriz.

En aquel momento, ambas quedaron enfrentadas de manera tajante, pero con el paso del tiempo Pampita logró separar lo personal de lo familiar y aceptó a Eugenia Suárez como “la novia del padre de sus hijos”. Esa decisión le permitió compartir distintos encuentros en armonía y sostener una convivencia cordial durante mucho tiempo.

Sin embargo, el conflicto que estalló recientemente entre la China Suárez y Benjamín Vicuña dejó claro que Pampita no olvida determinados episodios. Tras el posteo en el que la actriz acusó a su ex de ser mal padre y tacaño, la modelo remarcó que él siempre había sido muy generoso con sus hijos, una apreciación que indignó profundamente a la China Suárez. Ese comentario reavivó viejas tensiones y volvió a poner a las tres figuras en el centro de la escena mediática.

En este contexto, Pampita decidió redoblar la apuesta y recurrir al humor, una herramienta que, según reconoce, aprendió a usar a lo largo de su vida después de atravesar situaciones muy difíciles. Así fue como aceptó participar en una publicidad donde le pidieron grabar un comentario picante sobre la China Suárez. La modelo, fiel a su estilo, se mostró cómoda frente a cámara y dejó en claro que está dispuesta a reírse incluso de los momentos más polémicos de su historia pública.

Durante la grabación, que compartió con Sergio Goycochea, la dinámica era simple: mencionar distintos países. Pero había una salvedad dentro del guion. En un momento, el exarquero preguntaba si China integraba el denominado “grupo de la suerte” y la respuesta de Pampita era contundente: “No. China, no”. Esa frase, breve pero sugerente, bastó para que la escena se viralizara y renovara la conversación en redes sociales, confirmando una vez más que el vínculo entre la modelo y la actriz sigue despertando un marcado interés público.