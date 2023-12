El doloroso accidente que sufrió Wanda Nara en el Bailando italiano

Embed

Para cada gala, Wanda se prepara muchísimo para lucirse como una profesional. En las últimas horas, en sus redes, la conductora compartió un video de unos de los ensayos, donde se dio un fuerte golpe.

La botinera estaba practicando un movimiento cuando se golpeó la cara contra la pared del salón de baile. Según se observa en la grabación, se le soltó una barra y su rostro impactó de lleno en la pared.

De inmediato, Wanda se colocó hielo para evitar la inflamación y el dolor. Está claro que el muchísimo el esfuerzo que pone en cada ensayo.

Wanda Nara

La pícara respuesta de L-Gante cuando le preguntaron por su relación con Wanda Nara

Mucho se habló sobre la relación entre L-Gante y Wanda Nara. Nunca terminó de quedar del todo claro qué tipo de vínculo los unió. ¿Fue una simple amistad o hubo una historia de amor entre ellos?

Este miércoles, Elían Valenzuela estuvo en el piso de A la tarde y no pudo esquivar el tema. "¿Cómo está relación con Wanda?", indagó Karina Mazzocco. "No hablo hace un par de fechas, pero normal. No hay nada raro", expresó.

"Mantenemos una amistad", añadió el referente de la cumbia 420. "¿Ex?", lanzó Augusto Tartúfoli. "No, no llegó a ser una ex", aclaró el invitado, un tanto sonrojado y haciendo un esfuerzo para no contar intimidades de lo que pasó entre ellos.

"Pero hubo un romance, no me digas que no", exclamó Karina. "Puede ser... similar, algo así", admitió L-Gante, con picardía, y soltó una sonrisa, que despertó la risa de todos en el panel del ciclo de América TV.