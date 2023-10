L-Gante confirmó qué tipo de relación tuvo con Wanda Nara y mostró los reveladores chats con ella

“¿Qué onda con Wanda Nara?”, le consultó sin filtros el influencer y el artista reaccionó: "Uh, ya me la imaginé". Y ahí Elian Valenzuela explicó entre risas: “Me hablo siempre con ella, todo piola, todo flama, todo ligth”.

Embed

“O sea, no fue marketing. Porque mucha gente dijo: ‘no, no se quieren, no se dan besos, nada’”, señaló el streamer. Y L-Gante expresó: “Jamás, jamás, jamás”.

Luego, Oky dijo picante: “Pero, entre beso y beso pinta la sin hueso”. A lo que el cantante explicó: “Creo que ahora en estos días está por acá”.

En tanto, el influencer le consultó si había conocido a los hijos de Wanda Nara y si ellos lo querían, a lo que él comentó: "No sé si ellos me quieren, no sabría decirlo, pero piola".

l-gante.jpg

El sorpresivo mensaje de Wanda Nara a Mauro Icardi tras su regreso a Argentina

Wanda Nara decidió volver a la Argentina después del tiempo que pasó en Turquía acompañando a Mauro Icardi y en sus primeras horas en el país vivió un momento muy especial y esperado.

La conductora compartió a través de sus redes sociales un conmovedor momento que vivió tras su llegada a su país al reencontrarse con su hijo mayor, Valentino López.

“Llegó mamá”, escribió Wanda Nara junto a una imagen de ambos, donde se pueden ver sus ojos llenos de lágrimas.

En tanto, desde las redes sociales la empresaria sorprendió con un romántico posteo dedicado a su marido, quien se quedó desarrollando su trabajo en el club Galatasaray, donde es figura.

"Ninguno como vos", expresó Wanda en una historia donde se ve a Icardi festejando un gol con los brazos abiertos y junto al emoji de un corazón.