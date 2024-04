Furia reveló la prohibición que le hizo Gran Hermano y generó todo tipo de especulaciones

“Lisandro, ahora falta que vengas vos”, exclamó Juliana tras darle la bienvenida a la mascota de la casa. "‘Juliana, eso está prohibido’, me dijo Gran Hermano cuando lo nombré”, le contó, más tarde, a sus compañeros de convivencia.

Los participantes están convencidos que tendrán una nueva visita. Muchos de ellos quieren volver a ver a Lisandro Navarro o a Lucía Maidana, dos de los jugadores más queridos por quienes aún están en la competencia. Ahora, por esa razón, Furia cree que no pueden nombrar a ex integrantes del reality.

Furia volvió a disparar contra la producción de Gran Hermano: "El reglamento se lo meten..."

No es novedad que la participante Juliana 'Furia' Scaglione quiere eliminar de Gran Hermano(Telefe) a Coti Romero. Su entrada al juego le cayó como un balde de agua fría y, en una conversación con Emmanuel Vich, volvió a disparar contra la producción del programa por las arbitrarias decisiones que toma.

"Somos como cualquier persona común. Hicimos todos el mismo casting, ninguno pasó por alto nada, todos nos preguntamos todo, y todos sabemos todo del otro. Nadie filtró algo que no sea correcto", comenzó diciendo la tatuada.

"No da que empiece a entrar gente así de la nada, pero bueno... parece que el reglamento se lo meten en el medio del or... y hay que seguir aguantando", lanzó enojadísima Furia.

Y agregó filosa sobre la correntina: "Por lo pronto, yo no voy a caer en la trampa, en esa del victimismo todo el tiempo, mala, victimismo. ¡Pará! a mí loca no me vas a volver".