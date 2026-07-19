El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: "Peleaste hasta el último segundo..."

Conmovida por la pérdida, la exhermanita también habló del desafío que enfrenta de ahora en adelante: “No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Pero sí te puedo prometer que la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar. Vamos a cuidar lo más valioso que nos dejaste: nuestra familia y esos amigos incondicionales que nos sostuvieron durante todo este proceso”.

Hacia el final del mensaje, recordó con emoción las enseñanzas y el apoyo incondicional que recibió de su madre a lo largo de su vida. “Siempre admiré tu personalidad, tu carácter, tu forma de luchar por lo que querías y de amar con todo el corazón. Me apoyaste en cada locura, porque te daba orgullo que yo fuera tu ‘Niña Alocada’, que espero nunca deje de brillar”, expresó.

Para cerrar, Sabrina le dedicó una despedida cargada de amor y gratitud: “Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar todos los días de mi vida”.