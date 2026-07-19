A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TRISTEZA

El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: "Peleaste hasta el último segundo..."

La exparticipante de Gran Hermano compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para anunciar la muerte de un ser querido.

19 jul 2026, 11:00
Banner seguínos en google Primicias Ya
El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: Peleaste hasta el último segundo...

El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: "Peleaste hasta el último segundo..."

El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: Peleaste hasta el último segundo...

El doloroso momento que le toca vivir a Sabrina Cortez de Gran Hermano: "Peleaste hasta el último segundo..."

Sabrina Cortez atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. La exparticipante de Gran Hermano anunció este domingo el fallecimiento de su mamá y la despidió con una extensa y emotiva carta publicada en sus redes sociales, donde expresó el profundo vacío que le dejó su partida.

“No tengo palabras para describir el dolor y el vacío que siento. Intento encontrar respuestas, pero hoy no las tengo”, comenzó escribiendo la influencer en Instagram. Luego recordó la fortaleza con la que su madre enfrentó la enfermedad: “Vi cómo peleaste hasta el último segundo por quedarte un ratito más con nosotros. Y eso nunca lo voy a olvidar”.

Leé también

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

Wanda Nara culpable de que Mauro Icardi no juegue en River: los fuertes motivos

En su publicación, Sabrina también reflexionó sobre el impacto que generan este tipo de enfermedades, no solo en quienes las padecen, sino también en sus seres queridos. “Esta enfermedad es cruel. Se lleva demasiado, no solo del que la padece, sino también de toda la familia que lucha al lado. Nos cambia para siempre”, expresó.

A su vez, aprovechó el difícil momento para dejar un mensaje de concientización sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan situaciones similares. “Abracen. Acompañen. Escriban ese mensaje. Hagan esa llamada. Acérquense aunque no sepan qué decir. Porque una red de amor sostiene cuando ya no quedan fuerzas”, escribió.

Conmovida por la pérdida, la exhermanita también habló del desafío que enfrenta de ahora en adelante: “No sé cómo será el mañana. No sé cómo vamos a aprender a vivir sin vos. Pero sí te puedo prometer que la fuerza y la valentía que nos enseñaste nunca se van a abandonar. Vamos a cuidar lo más valioso que nos dejaste: nuestra familia y esos amigos incondicionales que nos sostuvieron durante todo este proceso”.

Hacia el final del mensaje, recordó con emoción las enseñanzas y el apoyo incondicional que recibió de su madre a lo largo de su vida. “Siempre admiré tu personalidad, tu carácter, tu forma de luchar por lo que querías y de amar con todo el corazón. Me apoyaste en cada locura, porque te daba orgullo que yo fuera tu ‘Niña Alocada’, que espero nunca deje de brillar”, expresó.

Para cerrar, Sabrina le dedicó una despedida cargada de amor y gratitud: “Gracias por ser mi mamá. Gracias por luchar tanto. Gracias por enseñarme que incluso en los momentos más difíciles se puede seguir amando con toda el alma. Gracias por esta hermosa familia que formaste. Te voy a extrañar todos los días de mi vida”.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Sabrina Cortez Gran Hermano

Lo más visto