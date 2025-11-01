A24.com

Sabrina Cortez embarazada: el posteo que hizo arder las redes y que ella enfrentó

Sabrina Cortez realizó un posteo acariciando su panza, un gesto típico de embarazo, que generó especulaciones. Ahora, ella misma aclaró si está o no esperando un bebé.

1 nov 2025, 18:42
Sabrina Cortez decidió finalmente romper el silencio y hablar sobre la foto que publicó en sus redes sociales, la cual desató rápidamente rumores sobre un posible embarazo. La imagen generó especulaciones entre sus seguidores y en distintos medios, ya que muchos interpretaron ciertos detalles de su look o postura como señales de una gestación.

En su declaración en All Access (DGO), la exparticipante de Gran Hermano buscó aclarar la situación y desmentir tajantemente las versiones que circulaban, al tiempo que aprovechó para hablar sobre la exposición mediática constante a la que se ven sometidas las figuras públicas, donde incluso gestos mínimos pueden ser malinterpretados.

Sobre el posteo que ella misma hizo en su cuenta personal de Instagram, explicó qué fue lo qué le pasó: "Vengo del médico clínico, para que me indique estudios sobre la constipación, porque no puede ser que las mujeres no podamos estar menstruando, comiendo y no podamos mostrar nuestra hermosa panza acariciándola, ¡porque si no estamos preñadas, es para todo el país! ¿Estamos todos locos?"

"No estoy embarazada", concluyó de manera contundente y desmintió todo tipo de especulaciones.

Cuál fue el posteo que hizo Sabrina Cortez

La publicación de la influencer rápidamente se volvió tema de conversación en redes, despertando comentarios y especulaciones. Muchos usuarios centraron su atención en la forma en que acariciaba su pancita, interpretándolo como una posible señal de embarazo, y sumaron a esto los recientes rumores sobre su vida amorosa.

Al video no lo acompañó con alguna aclaración escrita, lo que aumentó la intriga entre sus seguidores. Esto llevó a que se multiplicaran las especulaciones: algunos se preguntaban si era una simple broma, como otras que había hecho anteriormente, mientras que otros lo interpretaban como una posible confirmación de que está esperando su primer hijo.

