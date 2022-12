El drama de Marixa Balli con el cuerpo de su hermano asesinado hace 4 años

Para sorpresa de todos, Marixa continuó: "ahora me dijeron que hay tantas muertes que me lo van a entregar el 16 de marzo, se cumplieron 4 años el 13 de octubre".

"Me dijeron que se olvidó el juez, después de un año, después vino la cuarentena, me volvieron loca", dijo haciendo referencia a la tremenda burocracia con la que hay que lidiar en estos casos.

Marixa Balli, durísima contra Carmen Barbieri: "Esa mujer me arruinó la vida"

Hace unas semanas la vedette Marixa Balli pasó por LAM (América TV), donde contó cómo es su vida actualmente alejada de las luces de la teatrales y lo bien que le va con su negocio de ropa y accesorios.

En tanto, ahora fue entrevistada por Socios del espectáculo, también desde su local. Pero tras la consulta de Adrián Pallares sobre si tiene amigas en el mundo del espectáculo, Marixa Balli se sinceró explicando: "Tengo conocidas. La amistad en el mundo del espectáculo no existe porque hay mucha competencia".

Fue allí cuando retrocedieron en el tiempo, y los conductores del Trece le preguntaron a la morocha si se había reconciliado con Carmen Barbieri luego de tantos años peleadas. Pero a Balli se le transformó la cara y lanzó sin filtro: "No, yo no la quiero. Esa mujer arruinó parte de mi vida. Hay cosas y comentarios que no se dicen".

"Yo pensé que se habían reconciliado", intentó salir del paso Pallares al ver la reacción de la reina de la cachaca. "No, no te podés reconciliar con una persona así. No la puedo perdonar porque ella no se hace cargo. Acá nadie se hace cargo", agregó enojada sin demasiadas ganas de recordar el enfrentamiento.

No obstante, ante el desconcierto de Rodrigo Lussich, Balli terminó recordando los dichos de Carmen Barbieri sobre ella tras la muerte del Potro Rodrigo el 24 de junio de 2000, quien fue su pareja. "Ella dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo (para buscar fama)", concluyó seria cerrando toda posibilidad de disculparla .