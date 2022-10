Carmen Barbieri muy filosa contra Nicolás Cabré por una fuerte burla que recibió del actor

“Él creo que no me quiere. Se burla mucha de mí. Cuando yo me desmayé dijo ‘¡se cayó la gorda!’. Gritaba eso. ¡Qué lindo que lo diga ahora!”, dijo irónica la conductora.

“Cuando yo me desmayé él estaba haciendo una comedia en televisión. Sería Son amores. Yo que veía la tira, en una escena con unos amigos él decía ‘¡me voy a desmayar! ¡se cayó la gorda!’”, recordó, y dejó bien en claro que la broma no me cayó nada bien.

“Él no me quiere y yo no estoy enojada con él. Para mí es una anécdota más para el libro. No estoy enojada, al contrario. Me cag… de risa”, cerró, filosa.

Nicolás Cabré y las fotos más tiernas con Rufina

Nicolás Cabré hace pocos meses abrió su cuenta de Instagram oficial y luego de algún dolor de cabeza los primeros días, donde había sido hackeado temporalmente, pudo recuperar el control de la misma.

Lo cierto es que desde las redes sociales el actor compartió las fotos más tiernas con su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, de quien se separó a fines de 2013.

El actor se tomó unos días de descanso con su hija y mostró dos fotos muy lindas disfrutando del tiempo libre: una a orillas del mar y otra desde el aeropuerto antes de comenzar el viaje.

"Acá hay dos que están por recargar energía", decía el actor en la postal junto a su hija y con los aviones de fondo. Y en otra imagen a metros del mar, con emojis de corazones, expresó: "Felicidad. Buen día para todos".

"Buen viajeeeee", comentó la China Suárez en el posteo de Nicolás Cabré, demostrando la buena relación que tienen.

