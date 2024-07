El drama que vivió Jimena Barón en la final de la Copa América 2024: agresiones, insultos y miedo

Al igual que muchas famosos argentinos, Jimena Barón viajó a Miami para alentar a la Selección Nacional. La actriz y cantante llevó a su hijo, Momo, a la cancha.

En su Instagram, la intérprete de La Cobra relató que tuvo inconvenientes al intentar ingresar al estadio. "Fue terrible, casi no entramos. Intentándolo me agarró un policía que me dejó todo el brazo marcado, Momo llorando. El corazón en en la boca. Momo se quería ir. Yo iba a entrar, íbamos a entrar", comenzó diciendo.

Jimena mencionó que, después de 3 horas, consiguieron ingresar. "Finalmente después de casi 3 horas lo logramos. Vimos la entrada en calor en la cancha, Momo seguía medio en pánico... no podía sonreír", señaló.

momo y jimena baron.jpg

Lo que tenía que ser una fiesta se convirtió en un calvario. "Los asientos estaban ocupados por gente que se coló. Ahí no sé cómo subí a Momo a caballito (pesa ya 36 kilos) y empecé a los gritos, pero gritos tipo loca pidiendo que se corran y pisando gente con Momo por el aire. No sé cómo llegamos al asiento", advirtió.

La artista indicó que recibió insultos por parte de los hinchas colombianos. "El ambiente era muy colombiano, eran mayoría, nos decían barbaridades", añadió.

Pese a la tensión al llegar a la cancha, Jimena vivió un triunfo histórico de la Selección junto a Momo. "Valió la pena, hijo, salimos campeones. Qué noche, nunca la vamos a olvidar", cerró.

La ingeniosa táctica de Jimena Barón para disfrutar de Miami con su hijo Momo: "Motomami"

La cantante Jimena Barón sorprendió días atrás a su hijo Momo con pasajes y entradas para ver la final de la Copa América en Miami, Estados Unidos.

Desde la ciudad de Florida, La Cobra compartió con sus seguidores sus aventuras en el país del norte y reveló que como no había autos para alquilar, decidió optar por un scooter. “Un éxito la motomami”, escribió.

jimena baron_moto_miami.jpg

“Confirmada la moto blanca. 2 PM la hora de entrega, ¿está bien?”, se leía en el chat que compartió en una de sus historias de Instagram. También detalló en esa misma publicación: “Chicos, no había auto y alquilé una moto”.

jimena baron_motomami.jpg

En la red social X (ex Twitter), Jimena explicó sobre la decisión de alquilar una moto. “Quise alquilar un auto, pero está todo colapsado en Miami y terminé aceptando una moto para poder pasear al enano, una scooter blanca”, comentó.

Por último, cerró con una tierna reflexión que le dijo su hijo: “Estábamos andando con Momo agarrado a mi cintura y en un semáforo me dice ‘en momentos como estos pienso, wow que buena vida que tengo’”.