El emotivo mensaje que Jimena Barón le dedicó a Matías Palleiro para celebrar sus tres años de amor

“Le intento poner onda, ¿pedimos tragos? ‘Yo me tomo solamente uno porque en un rato me tengo que ir a hacer una resonancia magnética’, me dijiste. Eran las 10 de la noche. Yo no lo podía creer. Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido”, detalló.

“Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor sola en casa. Insólito. ¿Para qué vine?”, agregó.

jimena baron pareja.jpg

Luego, siguió: “Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósforo, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’”.

Sin embargo, reveló que frena "la pasión y me decís: ‘Bueno, che, me tengo que ir’. Subo a casa odiándote, recaliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar. Tal vez fue la peor cita que tuve. Sí”.

“Tres años más tarde andamos festejando nuevamente nuestro aniversario, celebrando que la vida nos cruzó y que a pesar de no necesitarnos, porque nuestras vidas ya eran relindas, elegimos estar juntos, ¿Será esa la clave?”, se preguntó La Cobra. "Sos el compañero más divertido, bueno, sano, leal, aventurero y lindo que existe", sostuvo.

“Espero que la vida nos traiga todo lo que queremos, juntos y separados, que tal vez esa también es la clave. Gracias Q por ser tan malo en las primeras citas que afortunadamente para mí te han dejado tan soltero, guapo y disponible. Gracias Dios, que leíste la carta. Por muchos, muchos años y aventuras y todo, mi cookie conviviente del amor. Felices tres años”, cerró la artista.

Por último, sumó: “Posdata: hoy come casi todo, verduras incluidas. La felicidad es total”.

jimena baron_mensaje.jpg

Jimena Barón viajó a Corea y se impactó con el exorbitante precio del café

La cantante Jimena Barón viajó a Corea Sur por el estreno de la serie de Netflix, El juego del Calamar 2, y desde allí compartió en las redes sociales sus experiencias y descubrimientos del otro lado del mundo.

Jimena viajó acompañada de Damián Betular y el viaje comenzó con divertidas historias de ambos en el avión. “No puede parar comprar lo que sea”, expuso la artista sobre el pastelero una vez que aterrizaron.

Luego, llegó su momento y dejó a sus seguidores impactados cuando comentó el precio de un café en dicho país. "6500 pesos un café en un lugar lindo de Seúl", escribió Jime en su historia.

Jimena Barón precio de café

Y agregó: "Les iré mostrando/contando más pero por ahora es una ciudad limpia, linda y cara". Más tarde, continuó hablando de precios y compartió unas compras que hizo para llevarle a su hijo en Argentina.

“Encontré un lugar de chucherías y compré todo esto mayormente para Momo por 15 dólares aproximadamente", contó junto a una imagen con una gran cantidad de productos.