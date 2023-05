El dramático accidente de Mónica Farro en la Panamericana: "Casi nos matamos"

Se desprendió parte de la rueda de su vehículo mientras circulaban a gran velocidad, lo que pudo haber terminado en un episodio mucho más riesgoso. Por suerte, no pasó mayores y todos salieron ilesos del inesperado momento.

Embed

"Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Y no te hacés mierda de pedo. La pu.. madre", indicó la uruguaya en sus historias de Instagram.

Y después, ya más tranquila, explicó qué pasó: "Casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido en la Panamericana. Estamos bien, nos podíamos haber matado los tres".

"De repente vas a 130 Km por Panamericana y te quedas sin rueda. No tenés otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Pudimos ir de la mano rápida al costado sin que nadie nos choque, sin volcar y sin darnos vuelta, y rezando para que no suceda nada", recordó Mónica Farro.

Y cerró: "Agradecer a la vida y vivir solo el hoy, mañana no se sabe qué puede pasar, intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy".

monica farro.jpg

La furia de Mónica Farro en medio de la corrida cambiaria y el salto del dólar: "Me da mucha bronca que..."

En medio de la corrida cambiaria y un dólar sin techo, la vedette uruguaya Mónica Farro manifestó su furia en las redes sociales por un inconveniente que tuvo en una entidad bancaria, y dialogó en exclusiva con PrimiciasYa sobre el tema.

"Tengo que pagar una cuenta en dólares en un banco, voy con los dólares y no me los aceptan porque no me aceptan un billete de cincuenta dólares", comenzó relatando.

"Yo no tengo otro billete y me parece ridículo que en un banco no te cambien un billete porque tiene una manchita. Es algo que ellos deberían cambiar o solucionar", añadió.

Para cerrar, le manifestó su bronca a ese portal: "Que si es de cara chica, cara grande, si tiene una mancha o una raya... Es todo muy estresante. Todavía que voy a pagar una cuenta que es en dólares y te estoy dando los dólares, me da bronca, sobre todo que con el quilombo que hay en el país no te acepten cincuenta dólares".

En su cuenta de Instagram, Farro había manifestado: "Tamos todos locos, qué onda. Si el banco no acepta este billete por la mancha, quién mier.. me lo va a cambiar".