En un duro tuit, Jorge Rial apuntó a Luis Ventura, que le respondió de una manera inesperada: "No me morí, pero..."

Embed

La respuesta de Luis Ventura no se hizo esperar. Este miércoles, el periodista ingresó al estudio de A la tarde con un traje negro y una flores en la mano, en clara alusión al calificativo que usó Rial en su tuit para mencionarlo.

"Jorge y yo tenemos un humor particular. A veces nos reímos, a veces nos peleamos", reflexionó el panelista del programa de Karina Mazzocco luego de leer el mensaje de su ex compañero.

Ventura recordó que la enemistad entre ellos nació cuando Rial lo desvinculó de Intrusos. "Yo estaba internado en la clínica, vienen y me dicen que Rial me estaba despidiendo al aire en Intrusos. A mí me había dicho que me daba una licencia", explicó.

Por último, el periodista señaló que se encargó de cuidar a Morena en su peor momento. "Estuve con ella cuando fue lo del intento de suicidio. Y él no aparecía", sentenció, tajante.

Jorge Rial en Madrid.jpeg

Los tremendos audios de Jorge Rial, que explican el origen de la guerra con Morena: "¡Lo único que quieren es tu plata!"

El enfrentamiento feroz entre el periodista Jorge Rial y su hija, Morena, viene de larga data. Aunque el vínculo se tensionó en los últimos días, la guerra entre ellos tiene un claro origen.

Todo se inició cuando la joven estaba en pareja con el papá de Francesco, el futbolista Facundo Ambrosioni. El ex Intrusos nunca vio con buenos ojos la relación entre ellos.

De hecho, hace unos años se filtraron unos audios de Jorge Rial a Morena. En esas grabaciones queda en evidencia que él siempre se opuso al noviazgo de su hija con el muchacho cordobés.

Embed

"Ese pibe es chorro, afana tarjetas de crédito, anda con armas y tiene un montón de plata arriba de la cama. ¿Vos querés que mañana vaya a la Justicia? ¡Yo no tengo ningún problema!", le dice el periodista en uno de esos audios.

"Yo estoy muy preocupado por vos... no puedo seguir permitiendo que vos estés... estuviste intentando interferir por el padre de este pibe, que está detenido por estafador", exclama en otra grabación.

En otra parte, Rial le dice que el papá de su hijo la quiere solo por interés: "No me gusta la gente con la que andas. Lo único que quieren es tu plata. Si el lunes no venís a hablar conmigo, yo te corto la tarjeta y te saco del departamento".

"Vas a esa provincia de mierda, con gente de mierda... Voy para allá, ¡voy a cagar a piñas con tu novio!", dice el periodista en un tercer audio.