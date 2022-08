El dramático momento de Aníbal Pachano: "Me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor..."

“Les voy a contar una primicia, así no rompen y la molestan a mi hija, me voy a operar nuevamente porque tengo inflamado un tumor del lado izquierdo que es del área motriz. Así que entre el 20 y el 23 de septiembre hago una operación. Hay que decirlo para que las personas pierdan el miedo”, disparó de repente sorprendiendo a la novel conductora.