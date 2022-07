El dramático momento de Bettina tras la denuncia a su padre Alberto Ferriols

Bettina Ferriols querellante de su padre captura LAM .jpg Bettina Ferriols se convirtió formalmente en querellante de su padre, el cirujano Alberto Ferriols, tras su denuncia por amenazas mesas atrás.

Al mismo tiempo, la angelita agregó: "Sé que Bettina pidió que se respete la medida cautelar para que Alberto Ferriols no se le acerque. Además, me cuentan que su hermana le cortó internet, ella tuvo que cambiar la cerradura de su cuarto para que no se metieran cuando estaba descansando... prefiere no tener contacto ni con Blanca, que es la señora que la cuidó siempre, ni con su hermana".

Por último, agregó que el cirujano aceptó pasarle Bettina una pasarle una cierta cantidad de dinero para sus gastos diarios, más allá de la cuota alimentaria. "Como no tiene trabajo formal y está terminando el colegio secundario, es obligación del padre mantenerla", detalló Taboada.

La drástica decisión de Bettina Ferriols tras el escándalo con su padre

Después de denuncia a su padre, Alberto Ferriols, por violencia, Bettina Ferriols tomó una drástica decisión.

La joven explicó que quiere cambiar su documento para no llevar más el apellido del cirujano. "Quiero sacarme el apellido de mi padre", reveló la joven en A la tarde (América TV).

HIJA-BEATRIZ-SALOMON.jpg Bettina tras denunciar a su padre, Alberto Ferriols, anunció que se quitará el apellido paterno para usar el de su madre, la recordada Beatriz Salomón.

Bettina ya cambió su perfil en las redes, donde pasó a usar el apellido Salomón.

El próximo paso será ir a la Justicia para poder tener su DNI con el apellido de su madre y sacar el de su padre.