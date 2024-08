El dramático momento de Juariu, embarazada de 5 meses, en plena calle: "Todo orquestado"

Y pensando que podía haberlo lastimado, reveló su desacertada decisión: "Paré en doble fila y me bajé, para ver si estaba todo bien. El hombre había quedado casi en la esquina, yo bajo y quiero poner la alarma del auto pero no me deja, me marcaba que había una puerta abierta. Ahí doy la vuelta y veo a otro chorro, metido dentro de mi auto, sacándome la cartera".

Allí Juariu comenzó a gritar y remarcó que "el tipo se asustó y salió corriendo", y si bien contó que llegó a manotear su cartera, confesó que se le cayeron todas las cosas y admitió: "el celular no alcancé a retenerlo".

Por último, confió resignada: "Lo cuento para que no se bajen. Evidentemente el de la esquina estaba en combinación. Yo sinceramente nunca me imaginé que era un robo orquestado, realmente bajé porque me preocupé pensando que le había hecho daño al señor".

Juariu embarazada.jpg

Juariu sorprendió al mostrar su pancita de embarazada por primera vez

Vicky Braier, conocida como Juariu, sorprendió todos al mostrar su pancita embarazada por primera vez a fines de julio pasado. La panelista de Cortá por Lozano, experta en analizar el comportamiento de los famosos en internet, compartió la emocionante noticia con sus seguidores en Instagram.

En la publicación, la influencer escribió: "Y digo, wow, no tiene sentido, ¿qué ha pasao?", acompañando sus palabras con una tierna imagen de su pancita. Sus admiradores no tardaron en reaccionar, con buenos deseos para la futura mamá.

Semanas atrás, la panelista reveló la noticia de su embarazo de manera enigmática en el programa conducido por Verónica Lozano en Telefe, dejando boquiabiertos a todos sus compañeros.

Juariu embarazada - primer posteo.jpg

Vicky había guardado la noticia durante los primeros meses porque aún tenía que hacerse algunos chequeos médicos. Cuando todo ya estaba bajo control, la influencer hizo el anuncio y no pudo evitar emocionarse.

La panelista vive un presente hermoso y muy emotivo luego de haber superado un cáncer de mama, por el cual estuvo en tratamiento cuando tenía 29 años. "Fue un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó en el pasado al hablar del tema.