Juariu anunció que está embarazada y vivió el momento más emotivo con sus compañeros

Luego de algunos datos, como que participó en MasterChef y que no tiene familiares famosos, la conductora Vero Lozano fue la primera en darse cuenta y exclamó: "Pará, pará. ¡¿Es lo que yo creo?!”. "¿Sos vos?", agregó al mismo tiempo que Sol Pérez gritó de emoción.

Embed

Inmediatamente todos en el panel se levantaron para darle un abrazo a su compañera y todo se transformó en un momento muy emociónate para Juariu, quien también reconoció que fue algo inesperado.

Además, todos entendieron por qué la joven se venía sintiendo mal en el último tiempo y ella explicó: "Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada".

juariu.jpg

La insólita confesión de Juariu acerca de sus visitas a las casas de famosos: "Tengo un santuario de..."

La influencer Victoria Braier, conocida popularmente como Juariu, fue de visita al programa Vuelta y Media (Urbana Play), conducido por Sebastián Wainraich, e hizo una polémica confesión acerca de una curiosa práctica que realiza hace tiempo.

En el último tiempo, Juariu visitó distintas casas de figuras famosas y admitió: “Yo quiero confesar algo, que es como un robo inocente. No robo cosas de valor, tipo un anillo, pero me gusta, cuando voy a la casa de algún famoso, o estoy con algún famoso, me puedo llegar a querer robar tu lapicera entonces, yo tengo una lapicera de Sebastián Wainraich”.

Juariu

Atónito por su confesión, y entre risas, el conductor deslizó: “Sos una chorra loca”. “Una vez fuimos a la casa de Tini a sacarnos fotos, y yo dije no puedo estar en la casa de Tini y no robarme nada", continuó ella.

Y agregó: “Yo dije un Gardel me pareció un montón. No, había una pecera llena de nueces sin pelar, me llevé una. Yo empiezo a tener todo como un santuario de cosas que les robo a los famosos. En algún momento lo voy a vender. Tengo una gorra de Cachete Sierra, que se está enterando en este momento”.

“¿Sos cleptómana?", insinuó Wainraich y ella admitió: “No, lo hago conscientemente. Es como que soy una ladrona, pero no robo cosas que sé que al otro le va a perjudicar".