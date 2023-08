El dramático momento que vivió Rusherking mientras grababa un challenge en la calle

Acto seguido, la conductora Soledad Larghi expresó: “Es poner a la luz algo que le pasa a un montón de personas. Complicado, esto que pasa en todo el mundo, que van transmitiendo en vivo, van haciendo vivos, streaming, y acá la situación es complicada”.

El periodista de espectáculos bromeando lanzó: “Voy a decir algo que no debería y que tampoco sería legal, pero ¿qué tendrá ese teléfono, no?”. Y sumó al chiste: “Un llamado a la solidaridad: el que le afanó el teléfono a Rusherking lo puede dejar acá en Fitz Roy 1650, a nombre de Daniel Ambrosino y ahí empiezo a mirar desde el teléfono la foto con la China, la foto con María Becerra y alguna otra que no sé qué onda”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1691928557784547359&partner=&hide_thread=false Le robaron el celular a Rusherking en la calle



El cantante posteó en sus redes lo que le sucedió mientras se grababa bailando.



Cc #AméricaNoticias @marianoyezze @soledadlargh pic.twitter.com/0znTvG49b5 — América TV (@AmericaTV) August 16, 2023

Profunda reflexión de Rusherking sobre las despiadadas críticas al otro: "Estamos en el peor momento"

Rusherking, como referente para muchos jóvenes que son fan de su música, hizo un fuerte descargo desde las redes sociales sobre las críticas que muchas personas hacen sobre el cuerpo del otro y llamó a la reflexión.

"Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad", comenzó su análisis el joven artista.

"Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona", siguió profundo el ex de la China Suárez.

rusherking 1.jpg

Y remarcó desde sus historias de Instagram: "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en la que viste?".

"Ojalá los y las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar vivir en paz a las personas que no les hacen nada...", continuó su análisis el cantante de Santiago del Estero.

"Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso, ojalá sirva de algo...", cerró categórico Rusherking.