El video del bailecito en la playa de Rusherking: ¿con dedicatoria a la China Suárez?

Lo cierto es que en la filmación, Rusherking se muestra contento y metiendo pasitos al ritmo de su último tema de cuarteto, una colaboración junto a Ulises Bueno y Big One.

La letra de la canción llamó la atención de muchos, quienes lo tomaron como una indirecta hacia su ex novia, la China Suárez, de quien se separó hace unos meses.

“Miénteme pero no me hagas sufrir, que todavía te quiero aunque ya no me seguís. Miénteme pero decime que sí, que vos no sos la misma desde que yo me fui”, expresa la letra del tema, que baila con mucho entusiasmo el cantante.

Cabe recordar que los artistas confirmaron el final de la relación en abril de este año luego de un apasionado romance.

¿Mensaje directo para la China en este video y bailecito de Rusherking en la playa?

Profunda reflexión de Rusherking sobre las despiadadas críticas al otro: "Estamos en el peor momento"

Rusherking, como referente para muchos jóvenes que son fan de su música, hizo un fuerte descargo desde las redes sociales sobre las críticas que muchas personas hacen sobre el cuerpo del otro y llamó a la reflexión.

"Me pone muy triste levantarme y leer comentarios tan ofensivos y destructivos hacia cualquier persona con total impunidad", comenzó su análisis el joven artista.

"Creo que estamos en el peor momento como sociedad, lastimando al de al lado sin saber verdaderamente qué siente esa persona", siguió profundo el ex de la China Suárez.

Y remarcó desde sus historias de Instagram: "¿Por qué se preocupan tanto por el físico de alguien? ¿Por si les parece lindo o feo, por su sexualidad, por la forma en la que viste?".

"Ojalá los y las que hacen esto puedan resolver sus conflictos internos y dejar vivir en paz a las personas que no les hacen nada...", continuó su análisis el cantante de Santiago del Estero.

"Si alguien que me sigue se comporta de esta manera, le quiero hacer saber que no me representa ni me identifica. Quería compartirles este texto con lo que pienso, ojalá sirva de algo...", cerró categórico Rusherking.