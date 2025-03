Escalofriante relato de Raquel Mancini y la violencia que sufrió de una ex pareja: "Me desfiguró"

"Estaba con esta persona, Mascardi. Alejandro Mascardi. Fue mi pareja cinco años. Empezó con violencia de género, levantándose a las tres de la mañana y prendiendo la luz, celoso hizo que yo dejara de trabajar", comenzó Raquel Mancini su crudo relato.

Y continuó: "Yo tonta vendí mi departamento que tenía un precio y lo regalé. Hoy vale mucho más. Él era representante de jugadores de fútbol. En ese momento los jugadores pedían lo primero una camioneta. Mi camioneta que había llegado de afuera, cuando se importaban".

Embed

La ex modelo contó que se había operado la boca y su pareja la golpeó en el labio: "A él le encantó y me pegó una piña con todo acá (señala su boca) y empezó a sangrar. Así de loco como lo escuchas. Porque decía que iba a volver a la tele y que todos iban a estar atrás mío. Me desfiguró".

Mancini contó por qué no denunció ese episodio: "En ese momento yo no quería que se enterara mi familia. En ese momento, yo me aislé y él me aisló. Viéndolo en terapia, yo me aislé".

Explicó que se mudó y se distanció de sus seres queridos: "Me fui a vivir a Quilmes y dejé todo mi entorno para alejarme de él, de mi familia, de mi sobrinita que recién había nacido, Cami era mi ahijada y el amor de mi vida".

"Estuvo en el teatro, todos los días me fue a ver durante todo el verano cuando trabajaba con Nito Artaza y (Miguel Ángel) Cherutti", finalizó su fuerte historia.

raquel mancini 3.jpg

Andy Kusnetzoff le pidió perdón a Raquel Mancini: "Muchas cosas hoy te dan vergüenza"

Andy Kusnetzoff habló con Intrusos, América Tv, y le pidió perdón a Raquel Mancini, quien manifestó haber sufrido bullying en televisión en las notas que él le hacía hace muchos años para el ciclo CQC.

"Leí lo que dijo (Raquel Mancini). No recuerdo específicamente ese reportaje. Si analizamos el humor de los 90, nos reíamos de cosas que hoy no están buenas y opinábamos de los cuerpos y un montón de cosas que la verdad hoy no lo haría", se sinceró el conductor.

Y reconoció en esa sintonía y en cuanto al humor que había por aquellos años en la sociedad: "Trato de evolucionar y muchas cosas que de ser ácidos, hoy te dan vergüenza".

"Por supuesto que le pido disculpas a Raquel, , se lo diría personalmente, y todo el que se pudo haber afectado por el humor de esa época, de lo cual nos reíamos todos", expresó sincero Andy.

"No me interesa lo mediático. Esto fue hace 28 años y no puedo volver el tiempo atrás pero sí puedo decir perdoname o lo que haga falta. Muchas cosas hoy no las haría", remarcó Kusnetzoff.

Y cerró con ganas de dar por finalizada la polémica de hace mucho tiempo: "No me la encontré nunca a Raquel, pero si me la encuentro las cosas se resuelven charlando y trato de ser cada vez mejor persona".