El dramático video de Gabo Usandivaras postrado en la cama: "No lo elegí"

Y siguió agradeciendo a los profesionales de la salud que lo asistieron para la intervención: "Agradezco a @dr.zicarojuan por ser el especialista que llevó adelante con gran criterio y honestidad este proceso quirúrgico. Te pusiste la 10 @miriam.marcos.5 sos un regalo de la vida en este proceso. Lo diste muchísimo por mí, diste vuelta el Hospital Italiano".

"Lo más valioso para mi es la red de amor que me sostiene. Déjenme amorcito que los estaré leyendo", finalizó su mensaje Gabo Usandivaras, quien supo destacarse años atrás en la pista del Bailando de Marcelo Tinelli.

El video de Gabo Usandivaras tras la operación y su mensaje lleno de optimismo

Gabo Usandivaras grabó un video a varios días de la operación de meniscos y ligamentos cruzados por una vieja lesión que arrastraba hace años, de la cual se resintió, y explicó cómo se siente.

"Hola, personitas hermosas. ¿Cómo están? Estoy aquí de forma horizontal pues hay algo de los que los tengo que actualizar y es lo siguiente. Sí, resulta que me tuvieron que operar de meniscos y ligamentos cruzados. No sé si se acuerdan, allá por 2018 me rompí los ligamentos en el Aquadance, en ShowMatch. Me quedó una pierna adentro y una pierna afuera y bueno...", comenzó su grabación el bailarín.

Y amplió: "Ahora, el 1° de febrero, haciendo una de las coreografías de Sex en plena función, se me corrió la rodilla y se me rompió el menisco, ¿podés creer? Te lo estoy contando así, con humor, porque ya han pasado más de 15 días, ayer me operaron y le quiero agradecer a Juan Pablo Zícaro, que es un genio y un gran especialista de rodilla del hospital Italiano y no puedo haber tenido más bendición que de caer en sus manos".

"Y gracias a Miriam Marco por haber hecho que todo este proceso resulte mucho más amable y amoroso porque ha sido un angelito que me ha llevado por adentro del Italiano de la mejor manera. A todas las personas involucradas en esta sanación, gracias de corazón", continuó agradeciendo el artista.

"Aquí estaré en una rehabilitación de largos meses por delante pero por suerte la operación fue un poco más leve de lo que debía ser. Será un periodo de mucha droga sin rock and roll", remarcó con humor Gabo.

Y cerró puro entusiasmo: "Yo estoy de muy buen humor y así que se los pueda compartir desde el positivismo de un futuro sano que depende de una importante rehabilitación. Lo importante es mantener el foco en la sanación. Deseenme mucha suerte porque así tendré que estar".