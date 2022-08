El dulce anuncio de Miriam Lanzoni y su novio Christian Halbinger: "No para de sorprenderme"

Pero cuando el cronista del ciclo de Ángel de Brito fue al hueso y quiso saber si hay planes de boda a la vista, Miriam Lanzoni primero se hizo la distraída al deslizar "No, no... por el momento no", pero rápidamente Halbinger preguntó sorprendido al notero "Pará, porque tenemos algo charlado pero... de dónde salió". Y sumó firme: "En breve tendrán noticias. Hay propuesta, claramente".

Lanzoni y novio captura LAM - se casan.jpg Miriam Lanzoni y Christian Halbinger le confirmaron a LAM que están comprometidos y pronto habrá casamiento.

Sobre cómo fue la propuesta, comparándola con la de García Moritán a Pampita, el luchador de artes marciales mixtas confesó que "Fue más romántica, íntima pero romántica", mientras que Lanzoni reveló que no pudo evitar largarse a llorar por la emoción que le causó la esperada propuesta con la que toda mujer sueña cuando está verdaderamente enamorada. Así las cosas, ahora resta que pongan fecha y pasen por el Registro Civil.

Embed

Miriam Lanzoni reveló el motivo por el cual perdonó la infidelidad de Christian Halbinger

En enero de 2020, Miriam Lanzoni y su novio Christian Halbinger protagonizaron un escándalo cuando salió a la luz un video de él en el que tenía sexo con otra mujer.

Finalmente, días después, la actriz y su pareja decidieron darse una segunda oportunidad y comenzar de nuevo. “Cuando te pasa (una infidelidad), uno no sabe cómo reaccionar, porque además estás expuesto. Lo que dije fue lo que sentía en ese momento. Yo no creo en la monogamia, pero sí creo en la lealtad. Cuando decidís otra cosa fuera de nuestro contrato, eso duele y mucho”, dijo en diálogo con "Cortá por Lozano" por aquel entonces.

Lanzoni Halbinger.jpg Miriam Lanzoni y Christian Halbinger lograron superar la crisis que generó la infidelidad de él en 2020.

"Es imposible comprometerse a algo de acá hasta la eternidad. Yo soy muy libre en ese sentido, mi cabeza va a mil siempre y no sé lo que puede pasar. Pero me duele la deslealtad”, había agregado con respecto a su decisión de perdonar a Christian.

“Creo en lo que puede gestarse de a dos. Veo que se puede aprender de esto. Prefiero querer a la gente con su mierda, de hecho mis vínculos son todos así. Yo me enojé mucho con la falta de verdad, pero sé quién es él como persona”, finalizó.