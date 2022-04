Miariam Lanzoni a punto de terminar presa en México

Cuando las autoridades detectaron el arma se puso todo tenso: “Cuando estaba armando todo para irme, puse el arma en la cartera para dársela; y empezamos a hablar en el viaje de otras cosas y luego ya ingresé al aeropuerto, y empecé a hacer todos los trámites para viajar. Cuando llegué para embarcar puse todo sobre el scanner y cuando pasó todo por ahí, empecé a agarrar mis cosas, agarré el celular y me dijeron que no podía, y el trato empezó a ser otro”.

“Volvieron a pasar mi maleta y pensé que eran los maquillajes, o un perfume que me iban a sacar. Me preguntaron si estaba llevando un expansor de zapatos y le dije que no, vuelvo que se hablaban entre ellos, se ponen guantes, y sacan un arma de la mochila, no podía creer lo que estaba pasando”, admitió la actriz.

Los minutos siguientes fueron tensos, Miriam dijo que la trataron como “a un delincuente” y que el clima se puso muy nervioso. “En un momento había como quince personas, te juro que tiene que ver con que soy actriz le digo, ahí me asuste porque un tipo viene y me hace preguntas y me dice el procedimiento que quizás teníamos que ir a la comisaría, y el tipo se va un minuto pero para mi fueron veinte”.

“Tuve pánico de ir presa, miedo no, pánico, uno no controla cuando se vuelve tan injusto, vino un perro de estos que huelen narcóticos y se dieron cuenta que era una réplica y me dejaron ir”, contó.

Miriam Lanzoni no perdona a Jorge Rial: "Yo viví en carne propia..."

Miriam Lanzoni aprovechó los dichos de Jorge Rial en Intrusos y en A la tarde y revivió una vieja rencilla de cuando él era conductor de América Tv y ella era la esposa de Alejandro Fantino.

"A mí me parece muy extraño que Jorge, justamente él, hable de noticias infundadas, sin antes ser chequeadas, porque en carne propia me tocó vivir cosas muy feas por parte de Jorge Rial. Me acusó de infidelidad en mi matrimonio anterior", dijo Miriam Lanzoni ni bien vio la nota de Jorge Rial al aire.

Y Miriam Lanzoni siguió: "No me nombró directamente. Pero dio todas las pistas. Mi matrimonio no me afectó pero es muy feo que te coloquen en un lugar cuando es una noticia infundada y después me enteré por dónde le llegaba. Por otro lugar le inventaron que estaba esperando mellizos y él lo dice en su programa, al aire, como si nada, me parece que él tiene que entender que él se maneja así y por qué otra persona no debería de hacer. Y eso de vuelto, me parece que no porque nunca le llegó ningún vuelto por decir cosas y ni pidió disculpas".