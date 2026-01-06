Deschavan el truco de Cinthia Fernández en medio de los rumores de embarazo

Ese fue el pie perfecto para que Moria Casán expusiera a Cinthia Fernández en medio de los crecientes rumores: “Ella viene con ropa especial. Ella es coqueta, está a la moda, pero viene con ropa suelta para que no se le vea un gramo de grasa, para que le preguntemos”.

Por ese entonces, la mediática se justificó asegurando que “el oversize es cómodo en verano”, y -rápida de reflejos- María Fernanda Callejón deslizó con picardía: “¿Dónde quedó el hilo dental, Fernández?”, a lo que Cinthia se atajó a puro guiño sentenciando: “Eso lo dejo para Castillo”.

Moria Casán se pregunta si cinthia fernández está embarazada - captura

Cuál fue el importante anuncio de Cinthia Fernández antes de que termine el 2025 que generó polémica

El pasado 29 de diciembre, Cinthia Fernández volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras compartir una noticia que enterneció a muchos de sus seguidores, pero que también abrió un inesperado foco de polémica en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la panelista que forma parte del equipo de Moria Casán anunció que su familia se agranda y, nada menos, que por partida doble.

Con una imagen que rápidamente se volvió viral, la mediática presentó oficialmente a una de las dos cachorras que decidió sumar a su hogar. En el posteo, Cinthia armó un pequeño álbum de fotos donde se la puede ver junto a la perrita, desbordando ternura y alegría por la nueva integrante de la familia.

“Se agranda la familia x2”, escribió la ex bailarina en la publicación, dejando en claro que no se trata de una sola mascota, sino de dos. Además, aprovechó el alcance de sus redes para involucrar a sus seguidores en una decisión muy especial: la elección del nombre de una de las cachorras.

Cinthia Fernández

En un extenso mensaje, Fernández explicó que con una de las perritas la decisión ya estaba tomada, aunque prefirió reservar el nombre para más adelante. “Ustedes tienen que ayudarnos a ponerle nombre a esta hermosa bebé, porque la verdad con una de las perritas ya nos decidimos (es la que van a conocer en unos días). Pero con nuestra segunda cachorra no nos ponemos de acuerdo”, expresó, apelando a la interacción constante que suele tener con su comunidad virtual.

Sin embargo, lo que comenzó como un anuncio cargado de emoción rápidamente tomó otro rumbo. El posteo generó fuertes críticas por parte de varios usuarios luego de que Cinthia mencionara en la publicación a una cuenta dedicada a la venta de perros de raza. Ese detalle no pasó inadvertido y desató una catarata de comentarios cuestionando su decisión.

Muchos internautas apuntaron directamente contra la mediática por no haber optado por la adopción. “Tantos animalitos de la calle o en refugios. No compres, adoptá”, escribió un usuario, mientras que otros sumaron mensajes en la misma línea. “No fomenten la explotación de animales en criaderos”, “Qué pena que no adopten”, “Adopción, hay muchos perritos esperando un hogar” y “No hay mejor mensaje para los hijos que adoptar y no comprar más vidas”, fueron algunas de las frases que se repitieron en los comentarios.

De esta manera, el anuncio de Cinthia Fernández quedó envuelto entre muestras de cariño y fuertes cuestionamientos, generando un intenso debate en redes sociales que, una vez más, la tuvo como protagonista.