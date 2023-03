El duro descargo de Anna Chiara del Boca tras el sobreseimiento de Ricardo Biasotti

Además de asegurar que su palabra era de mayor valor, sentenció: “El mejor desprecio es no hacer aprecio. Hace rato entendí que la única resolución que me importa es la mía. Febrero me dio la razón. Soy mi propia Justicia”.

anna chiara descargo.jpg

“Hoy transito otra página. Leo otro camino. Siempre detesté depender de los tiempos del resto. La tierra continúa cosechando violencia impune e incompetencia, pero tarde o temprano emanan putrefacción. Son de manual. Lloré sonriendo”, continuó el texto que se ve escrito de puño y letra.

“Yo sí tengo consuelo. Yo sí gané gracias a tu ausencia. Yo sí me miro y me abrazo. Creo firmemente que la verdad nace en la soledad. Yo no le temo a la mía. Ese es mi fallo a favor. Qué ironía. Sigo repleta de todo el amor que deseé y merezco. Sigo fiel a mí. Sigo”, sumó.

“Me despojo de comprobar mi credibilidad al resto, esa es mi real libertad (2-2-22). Mi tiempo es mío. Y yo me sano sola. El fin de un fin", concluyó el posteo.

image.png

El mensaje de Anna Chiara tras la falta de mérito para Ricardo Biasotti

Anna Chiara, la hija de Andrea del Boca, recibió el miércoles un duro revés judicial en la causa de abuso sexual iniciada contra su padre, Ricardo Biasotti.

Después de dos años de investigación del caso, la Jueza de la causa dictó la "falta de mérito" para Biasotti. Es decir que la evidencia presentada por la familia Del Boca "no es suficiente para ordenar el procesamiento de Horacio Biasotti", contó Carlos Monti en el programa Nosotros a la mañana, El Trece.

El fallo habla de "recuerdos implantados y falta de credibilidad en el discurso de las denuncias". Y, por eso la jueza "no encontró argumentos para procesarlo, es decir que no alcanzaron las pruebas presentadas por Anna Chiara".

"La denuncia de la hija de Andrea del Boca decía que Biasotti habría abusado de su hija en variadas ocasiones, también se le imputa haberse exhibido desnudo frente a su hija y, como tercer hecho, haber mostrado material pornográfico a su hija. La doctora María Gabriela Lans dice que hay que probarlo, que no es suficiente con lo presentado", explicó Carlos Monti al respecto.