Nació Manuel, el hijo de Alejandra Maglietti: la primera foto

"El hijito de Maglietti y su pareja. ¡4 kilos 200! Ahora entendemos la panzota de Maglietti con este Manuelazo divino, hermoso, que gracias a Dios salió todo bien", agregó el conductor.

"Se veía que iba a ser grandote", observó Horacio Pagani. Y luego el conductor amplió sobre el parto: "Por supuesto cesárea programada y ahí estuvimos toda la familia de Bendita acompañando a Ale como corresponde el tiempo previo".

En ese sentido, el conductor dejó en claro que esperaran un tiempo para conocer al bebé en persona respetando el momento de total alegría de Alejandra Maglietti y su pareja.

"Y ahora todos pendientes sin molestarla. Cuando ella esté más tranquila con su criatura y el papá, sin invadirla, iremos a verla. Se hizo esperar eh", cerró Beto mostrando la primera imagen del pequeño Manuel en la pantalla del estudio y el aplauso de todos.

El niño llegó fruto del amor de la panelista con un abogado llamado Juan Manuel, con quien Maglietti sale hace casi dos años y mantiene el vinculo lejos de lo mediático.

Fue en el verano cuando la panelista confirmó la linda noticia de su embarazo al aire en el programa y ahora llegó el gran momento de la soñada maternidad. ¡Felicitaciones!

Las fotos del emotivo baby shower de Alejandra Maglietti: "Momento único"

Desde su cuenta en Instagram, la panelista de Bendita (El Nueve) y abogada Alejandra Maglietti fue compartiendo imágenes del baby shower de su hijo Manuel.

Desde las redes mostró un emotivo video con un resumen del lindo momento que vivió rodeada de sus afectos más cercanos y contando los días para el nacimiento de Manu, entre los que asistieron Rocío Marengo y Marixa Balli.

"No tengo palabras para agradecer el amor con el que se organizó este día tan especial. ¡Fue un momento único, emoción , amigas queridas, juegos, sorpresas y mucho cariño para mi bebito en camino", comentó movilizada Alejandra Maglietti en su posteo de Instagram.

"Gracias de corazón a todas las que vinieron, por acompañarme, por los regalitos hermosos y por ser parte de este recuerdo inolvidable", siguió la abogada de 39 años su mensaje también mencionando a algunas marcas que la acompañaron para la organización del baby shower.

"También quiero agradecer a los sponsors que hicieron que todo sea tan mágico: Cada detalle fue pensado con tanto amor que todavía estoy emocionada. ¡Gracias por hacer de este día algo tan especial!", concluyó emocionada.

