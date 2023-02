El duro momento que le toca vivir a Cande Ruggeri a un mes del nacimiento de su hija: "Me está costando mucho"

Cande Ruggeri contó los motivos de su colapso mental a un mes del nacimiento de su hija Vita y reconoció que le está costando retomar el ritmo habitual de sus actividades previas a la maternidad.

"Día de colapso mental", describió Cale en la serie de historias donde contó lo que le estaba pasando. Y detalló: "Ahora les voy a ser sincera, en este momento estoy bien, pero hoy a la mañana colapsó mamá. Hoy tenía una resonancia magnética por mí coxis, que saben que me lo luxé en el parto y me duele bastante".

"Y me daba mucha cosa por Vita porque tenía que dejarla afuera 20, 30, 40 minutos, lo que durara la resonancia. Y colapsé. Creo que no soy relajada", remarcó la rubia.

Y siguió: "Yo pensé que iba a ser relajada y no. Ahora entiendo tantas cosas que por ahí le critiqué a mi mamá o a las madres, y ahora me está pasando. Prepárense las que van a ser madres porque les va a pasar lo mismo".

"Me está pasando que siento que es muy chiquitita todavía, es muy chiquita porque tiene un mes y días, y no sé cuándo voy a empezar a retomar mi vida. Me está costando mucho", se sinceró Cande Ruggeri.

Y cerró: "Quería contárselos porque del otro lado seguro hay muchas mujeres identificándose con esto. Y no está mal, me parece que cada una tiene que tener sus tiempos y respetarse".

Cande Ruggeri reveló que terminó con una dolorosa lesión tras el parto de su hija

En un profundo posteo en Instagram, Cande Ruggeri contó cómo fue el parto de su hija Vita, fruto de su relación con el empresario Nicolás Maccari, que nació el pasado 9 de enero.

"Yo tenía fecha para el 14 de enero, como todos saben. Y la chiquitita se adelantó una semana. Yo ya los últimos días no podía más, entre el calor, la panza y las hormonas se me venía haciendo muy pesado. Pero no quería apurarla, quería que naciera cuando ella quisiera. Ese fin de semana habíamos estado en la casa de Pilar de mis papás, nos quedamos a dormir el viernes y el sábado", comenzó diciendo en la publicación.

"Nico el sábado me dice 'che amor, por qué no nos vamos a casa'. Y yo le dije 'no, aprovechemos la pileta, por ahí es el último fin de semana'. El domingo estuvimos en la pileta e hicimos una siesta hermosa. Y a la noche me agarraron algunas contracciones así bien esporádicas. Ese domingo había tenido dos contracciones así muy tranquilas, que ya venía teniendo asique no le di bola. Llegamos a casa y empezamos a contar las contracciones con una app que tiene Nico", siguió.

Cande mencionó cómo fue cuando empezó con las contracciones fuertes. "Todavía no daba como para llamar a la partera, las tenía como muy de vez en cuando. Eran las dos de la mañana. Hasta las 10 de la mañana del lunes no me dolían tanto. En un momento, voy a contarlo muy crudo, se me sale el tapón mucoso. Y ahí empezaron a agarrarme contracciones más heavys. Tipo seis de la mañana me empezaron a agarrar contracciones heavys y llamamos a nuestra partera para ver qué teníamos que hacer", detalló.

Del mismo modo, la modelo indicó que "me dijo que camine, que me haga un baño de inmersión. Que no me quede quieta en las contracciones para que se pasen más rápido. Entonces eso fue lo que hicimos, y tuvimos un trabajo de parto en casa muy hermoso. Nico me ayudó en todo momento, me ayudaba a respirar, me traía agua, comida si necesitaba. Tengo una pareja y un compañero que vale oro".

Por último, Cande precisó que, aunque terminó con una lesión, el parto fue la experiencia más linda de su vida. "Teníamos control ese mismo lunes. Así que esperamos a las 2 de la tarde. Seguí con el trabajo de parto en casa y llegamos al control con 5 o 6 de dilatación, que es un montón. Cuando tenés diez de dilatación parís. Y ahí rompí bolsa, con Héctor mi obstetra que me tranquilizó. Cuando llegué al Austral en media hora después de que me pusieron la epidural, parí. Fue increíble pero doloroso. Me luxé el coxis, pero fue lo más lindo de mi vida. Es una sensación increíble y única", cerró.