Reapareció Benito Fernández tras el escándalo con sus empleados y en medio de los rumores de quiebra

Claro que antes de poner al aire las escuetas declaraciones del modisto, de Brito repasó el escándalo, cuando al cerrar uno de sus locales en Palermo el hijo de Benito fue filmado mientras pretendía despedir informalmente a una empleada amenazándola con llamar a la policía si no se retiraba.

Benito Fernández - reaparición - captura LAM.jpg

Así, tras la consulta del cronista del ciclo al diseñador cómo se sentía luego de la polémica que lo expuso públicamente, Benito Fernández respondió incómodo, tratando de eludir el escándalo: "Estoy muy bien. Por los médicos, estoy fuera del circuito y de ir a los programas por un tiempito".

En tanto, frente a la consulta de si su familia lo estaba acompañando en este complejo momento personal y laboral, Fernández aseguró que por estos días los suyos son "una red de contención tremenda".

"Por favor, no quiero hablar más del tema", agregó Fernández inmediatamente y visiblemente incómodo, así como dejó en claro su gratitud hacia sus clientas que supieron comprenderlo y bancarlo. "Agradecido a la contención que tuve y a la gente que me esperó. Sobre todo a las quinceañeras, las novias y a la televisión también que me trató super bien", concluyó en clara referencia a los atrasos en las entregas de diseños ya reservados y pagados.

Embed

Benito Fernández rompió el silencio y habló de su desesperante situación: "Confíen en mí"

Luego de que se diera a conocer la durísima situación financiera que está atravesando Benito Fernández, el diseñador compartió horas después un comunicado desde sus redes sociales.

“A través de este medio me voy a expresar. Estuve incomunicado un tiempo por un problema de salud y por consejo profesional sin acceso a mi teléfono y redes”, comenzó diciendo.

“En primer lugar, en nombre mío y de la marca, quiero pedirle públicamente disculpas a mi equipo de trabajo por el mal momento atravesado y agradecerle el apoyo que me ha expresado y que se ha venido renovando a lo largo del tiempo. Mi equipo es como mi familia”, remarcó en la publicación de Instagram.

Además, reconoció que "estamos transitando un momento económico difícil en la empresa que exige tomar decisiones, pero quiero dejar aclarado que el estado de las cosas no es lo que errónea y desacertadamente se ha difundido públicamente en las últimas horas. Quisiera pedirles la colaboración para evitar la difusión de noticias especulativas y tendenciosas, ya que además esto pone en cuestionamiento la credibilidad del funcionamiento de mi negocio”.

benito fernández_descargo.jpg

“Respecto a la situación actual que estoy atravesando con mi marca, me vi obligado a reestructurar mi empresa con motivo de ajustar los gastos. Esto incluye dejar de lado por el momento la línea prêt-à-porter y concentrarme exclusivamente en la alta costura. Por ende, quiero reiterar que mi negocio está en proceso de readecuación para poder continuar trabajando en lo que más me apasiona”, anunció.

Después, se refirió específicamente a sus clientas: “Quiero darle la tranquilidad a toda la gente que me elige, a los que me han apoyado y brindado su cariño siempre, de que voy a seguir trabajando con la dedicación que siempre me caracterizó. Mi compromiso es seguir creando e inspirando para que todas las mujeres que confían en mí disfruten y se enorgullezcan de sus vestidos”.

Benito Fernandez Mariano Caprarola.jpg

“Quiero decirles a aquellas novias, quinceañeras, madrinas y demás clientas que hoy me eligieron para sus celebraciones que estoy totalmente comprometido con estos diseños. Sé lo importante que son estos vestidos para ustedes, que son su sueño, y cumpliré con cada trabajo”, agregó.

Por último, expresó: “Les pido que confíen en mí. Por otro lado, quiero disculparme con mis hijos, Lucas y Marina, porque en un momento vulnerable mío quedaron expuestos a una situación que les resulta ajena. Hoy, ya está superado y estoy con la energía puesta en mis creaciones”.

“Agradezco también a todos mis amigos y la gente que me quiere, que sé que siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Y quiero expresar además mi profundo agradecimiento a mi país por las oportunidades que siempre me ha dado. Es un orgullo enorme ser uno de los abanderados del diseño textil en el país”, cerró Fernández.