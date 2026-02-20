Luisito de Cuestión de Peso mostró una desgarradora foto de su esposa en terapia intensiva

Desde su cuenta en Instagram, el ex Cuestión de peso compartió una significativa foto desde el hospital y donde se ve a su esposa de fondo en plena internación, la cual se prolongó ya durante varios meses.

Luisito, quien se casó con Noelia en marzo de 2025, acompañó la imagen con la canción Unción en el aire de World Worship y dejó un mensaje de agradecimiento a quienes le envían fuerzas en este complicado momento: “Gracias por todos los lindos mensajes que me escriben para Noe”, indicó a puro sentimiento.

luisito zerda de cuestion de peso foto de su esposa noelia internada

El dramático relato de Luisito de Cuestión de peso por la delicada salud de su esposa

Noelia Báez, la mujer de Luisito Zerda del programa Cuestión de peso, se sometió a una cirugía bariátrica el 29 de junio de 2025 y el post operatario no resultó el esperado.

La mujer se encuentra internada en terapia intensiva hace meses en busca de recuperarse y el ex CDP expresó al aire con mucha angustia la díficil situación que enfrentan.

“Yo la trato de animar. Hoy estoy para sostenerla a ella y vivo para eso”, expresó, con la voz quebrada. Los médicos me dicen siempre que tenga paciencia y yo me voy a mi casa y me pregunto: cuánta paciencia más hay que tener? Ya pasaron ocho meses", comenzó entre lágrimas.

Y remarcó: "Ella se operó del bypass y le dieron el alta. Cuando uno se opera del bypass es el comienzo de un nuevo renacer. Yo me operé también y a los 15 días ya estaba trabajando pero no todos los cuerpos son iguales. No sé por qué se complicó, hasta el día de hoy me pregunto eso qué le pasó”.

Según los médicos, la complicación que surgió en ella es poco común que suceda: "Los médicos me dijeron que pasa un caso en un millón, es como la lotería y le tocó a ella. Noelia la está pasando mal. Se desnutrió, tuvo mucha pérdida de mucha masa muscular, le quedó su cuerpo deteriorado, como una pasa de uva. Y como que se apagó”, relató con crudeza.

Luisito comentó un hecho reciente en la internación que lo hizo caer en la gravedad de la situación: “Ayer como que caí de la realidad donde estaba. La miro de atrás cuando voy a cargar el teléfono y estaba toda lastimada. Tiene todo su cuerpo lastimado en la espalda, en el pecho. Yo sigo teniendo fe y sigo confiando en los médicos. Sigo creyendo que ella se va a poner bien. Pero ayer caí de la realidad que estaba”.

“Son irreproducibles las palabras que me dice porque cada vez que voy ella se despide. Me dice: ‘Luis, ya estoy cansada. Cansada de que me pinchen y de que me metan medicamentos’”, cerró a flor de piel el ex Cuestión de peso.