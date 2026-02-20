Laura Ubfal y la durísima crítica al programa de Flor de la V por sus cifras de rating: "Un problema de..."

Y sumó al respecto: "Tienen un panel, viste.. que necesitan que crezca, pero lo que pasa es que no es un tema de panel".

Después le habló directamente a la conductora Flor de la V y la excluyó de la crítica que hizo hacia su programa: "Flor, yo te quiero mucho. Es un tema de contenidos. No pasa para nada por Flor, para nada", dejó en claro.

Y remarcó desde su experiencia en los medios: "Hay un problema de producción. Se les fue la producción de Jotax, tienen la producción del canal y no le encuentran el rumbo en los contenidos".

Así la periodista dejó en claro que según su visión nada tiene que ver el desempeño de De la V al aire sino con la estructura detrás de cámara que quedó un tanto debilitada ante varios cambios que se dieron en el último tiempo.

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por la polémica con Esteban Mirol

En medio de sus vacaciones, Yanina Latorre se tomó un tiempo y arremetió desde las redes sociales contra Laura Ubfal quien tildó de "ridículo" a Esteban Mirol por la polémica de la indumentaria con Marixa Balli.

El revuelo entre Balli y Mirol escaló de tal manera que la conductora de SQP (América Tv) decidió interrumpir sus vacaciones para salir al cruce desde Twitter, opinando sin medias tintas.

“Qué bueno que está Karina (Iavícoli) para llevar un poco de cordura. Estoy de acuerdo con Mirol y no sabía que la Ubfal también es del club peronchil”, escribió picante avivando aún más la interna y anticipando un clima caliente a su regreso al aire.

En tanto, Yanina también le respondió picante a Romina Scalora a través de la misma red social, quien había twitteado sobre el tema "Marixa o muerte".

"El debate no tiene nada que ver con salvar o no a Marixa, ella es una laburante honesta. Pero me extraña que defiendas a La Salada, que creo la palabra corrupción le queda chica", apuntó.

Vale señalar que no es la primera vez que Yanina Latorre mantiene enfrentamientos de este tipo, ya que en el pasado también protagonizó fuertes cruces con otras angelitas como Marcela Feudale, Viviana Colmenero y también con Scalora.

