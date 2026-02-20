Operaron a Vito, el hijo de Sofía Pachano, a un mes de su nacimiento: "Le hicieron una..."

El 19 de enero es una fecha que jamás olvidarán Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo por el nacimiento de Vito, su primer hijo.
La actriz Sofía Pachano explicó cómo está la salud de su hijo Vito, quien nació el 19 de enero, y debió ser intervenido quirúrgicamente.
Lo cierto es que en medio de la profunda emoción y el cambio en sus vidas para siempre, la actriz pasó además por momentos de preocupación por la salud de su bebé.
Sofía Pachano habló sobre este tema en diálogo con La Nación y contó cuál fue la intervención quirúrgica en la lengua por la que tuvo que pasar su hijo a pocos días de su nacimiento.
“Le hicieron una intervención en la lengua porque tenía el frenillo corto y eso hacía que costara que se prendiera a la teta y me lastimaba”, precisó la hija de Ana Sanz y Aníbal Pachano.
Y llevó aún más tranquilidad luego de esa pequeña operación a su hijo y por qué se decidieron a hacerlo en ese momento: “Ahora está re bien. Nos dijeron que era mejor hacerlo ahora que de grande”, aclaró.
Sofía Pachano además destacó la constante presencia y ayuda de sus padres en esta nueva etapa familiar que está descubriendo día a día y señaló sobre la búsqueda que tenían con su pareja en ser papás.
“Hacía tiempo que intentábamos… Hace cinco años que estamos juntos y el deseo de ser padres siempre estuvo. Lo tomamos con la responsabilidad que amerita traer a alguien al mundo. Estamos felices”, comentó emocionada.
En tanto, desde las redes sociales, Sofía Pachano celebró el primer mes de vida de su hijo Vito con una foto de sus pies y expresó: "1 mes hoy deja de ser recién nacido".
Sofía Pachano habló en LAM (América Tv) sobre la llegada de Vito, su primer hijo, fruto de su amor con Santiago Ramundo y el cambio total que implicó en la vida de ambos.
En la charla además reveló el costado más sensible de su papá, Aníbal Pachano como abuelo. "La dinámica familiar cambió al 100%”, reconoció al instante la actriz.
Y en ese sentido puntualizó: “Lo que más que cambió es que lo amo profundamente y es un ser que conozco hace 14 días. No sé cómo hice para vivir sin él todo este tiempo, como si hubiese habido un velo todo que salió de los ojos y está él ahora”.
Con respecto a su papá y sus primeros días como abuelo, destacó cómo lo cambió a nivel emocional: “Aníbal está muy baboso, muy cambiado. No sé cuánto le durará, pero todos los días me manda audios llorando”, reveló Sofía Pachano entre risas mientras su pareja aparecía en cámara con el pequeño en brazos.
Además precisó la importancia tanto de su madre Ana Sanz como la mamá de su pareja para ayudarla en todo lo que necesita con su hijo Vito. “Mi mamá está al pie del cañón, de niñera fija con mi suegra, que también viene un montón”, dijo.
Sin embargo, las palabras más emotivas estuvieron dedicadas al papá del bebé: “Es un papá espectacular. No dudaba que lo iba a hacer increíble, estuvo muy pegado durante el embarazo y, ahora, lo ves como lo calma al Vito y te das cuenta que todo es cierto”, concluyó enamoradísima.