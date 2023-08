El duro relato de Romina Gaetani luego de su internación: "Todavía me tiembla el cuerpo"

En la misma nota, Romina se refirió a una supuesta mala praxis en la internación, ya que aquellos días había realizado un descargo en su cuenta de Instagram donde mencionaba haber vivido un "desagradable momento" en la clínica.

"Mala praxis no sabría decirte, eso queda en manos de Ignacio Trimarco. Todavía no me senté a hablar, voy a paso a paso. Pero hubo una primera internación que no me sentí cómoda, cuidada, y bueno. Me dieron el alta, fui a casa, y como no me terminé sintiendo bien, fue de nuevo", profundizó.

Romina Gaetani

"Yo soy asmática de chica, por eso se complicó el cuadro y me dieron una medicación, que no voy a hablar que, pero no me habían informado que era lo que me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida que me lo iban dando, y no se si la enfermera no comunicó, pero en un momento me agarra una crisis fea y terminé discutiendo con la doctora", explicó.

En ese sentido, la actriz detalló que, entre los corticoides, más los nervios, tuvo que comunicarse con su médico y su hermano para hacer otro seguimiento. Según comentó, su cuadro empeoró, por lo cual su vista se nubló y sintió mucha angustia.

"Me pasa todavía ahora, que lo digo y me sigo poniendo nerviosa, me empieza temblar el cuerpo. No logro bajar de toda esa situación", confesó.

