Tamara Báez desmintió una reconciliación con L-Gante y hundió a su ex Thiago Martínez

Hace unos días todos se sorprendieron al conocerse de la separación de Thiago Martínez y Tamara Báez tras pasar unos días románticos en el Caribe y la reconciliación de la influencer con L-Gante, padre de su hija Jamaica.
La influencer Tamara Báez sorprendió al aclarar cuál es su realidad sentimental ante los rumores de reconciliación con L-Gante y fue categórica con su ex novio, Thiago Martínez.
Incluso en algunas notas que dio el cantante de cumbia 420 daba a entender de esta nueva oportunidad que se dieron con la madre de su pequeña hija.
“Es algo que esperaba hace mucho tiempo. La mujer que amaba y que amo es ella”, afirmó Elian Valenzuela en charla con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece) sobre Tamara Báez. “No nos llevamos ni mal ni bien, pero no había comunicación”, reconoció sobre algún cortocircuito que pasaron en los últimos meses.
Y sobre cómo lograron darse una nueva oportunidad, el cantante se mostró directo: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.
Sin embargo, desde sus historias de Instagram Tamara Báez salió a aclarar cuál es su presente sentimental, negó una reconciliación con el padre de su hija, y manifestó querer estar sola para poder pensar en ella y solucionar pensamientos.
“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, describió la influencer en una historia de Instagram.
Y luego ante el mensaje de un seguidor sobre las acciones de su ex novio Thiago Martínez, la morocha fue categórica y les hizo un directo pedido a sus fans virtuales: "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor".
Después de los dias de vacaciones en el Caribe con Thiago Martínez, Tamara Báez regresó a la Argentina y sorpresivamente surgieron rumores de reconciliación con L-Gante, padre de su hija Jamaica, de quien se había separado en 2022.
“Me acompañó en la mitad de la gira. Toqué en varios lugares como París, por toda España, y antes de volver para acá fuimos a la casa de Wanda en Italia. Ahí tuvimos una charla de nuestra relación y yo me fui para Ibiza, ella para acá. Aclaramos las cosas, de que no estaba en pareja”, confesó L-Gante sobre Wanda Nara en una entrevista en Mujeres Argentinas (El Trece).
Y sobre las declaraciones de la mediática, que había dicho que "se confundieron" las cosas durante las recientes vacaciones juntos, el cantante de cumbia 420 señaló: "Hay momentos y momentos, con ella hubo un montón. El fin era poner las cosas claras y creo que funcionamos mejor como amigos. Desde que estuve haciendo las buenas con Tamara no hablé ni crucé nada".
Fue allí cuando el artista urbano admitió que dejó de seguir a Wanda Nara en las redes sociales. “Sí, fue antes de ayer. Con esto se me borra un poco más de la mente, estoy enfocado en otras cosas”, se sinceró Elian Valenzuela.
Y sobre la opinión de la mamá de su hija sobre Wanda, una vez más L-Gante fue claro: “A Tamara, lo que se trate de Wanda le va a molestar porque no la quiere ni un poco. Olvidate. No sé qué piensa de ella, pero tampoco le pregunto”.