Así le festejó Benjamín Vicuña el cumpleaños a su hijo Amancio tras su regreso de Turquía: el video

Embed

Tal como acostumbra el chileno, en la reunión no faltaron sus otros hijos, los que tuvo con Pampita: Bautista, Beltrán y Benicio, quienes acompañaron a Amancio a pedir sus deseos antes cortar el pastel de cumpleaños.

Vale recordar que el día que el nene cumplió sus 5 años, su mamá le organizó un festejo en Estambul junto a sus hermanas Magnolia y Rufina, y Mauro Icardi, actual pareja de su mamá. Ese día el festejo fue nada menos que un yate ambientado para la ocasión con un globo dorado en forma de 5 y muchos otros con los colores del Galatasaray. “Felices cinco años, príncipe de mi vida. Te merecés todo porque sos el más bueno y dulce del mundo. Te amamos ”, fue el mensaje que la China Suárez le dedicó al pequeño desde sus redes sociales.

En aquel momento, Benjamín Vicuña no pudo más que saludar a Amancio a la distancia y a través de la virtualidad. Así, desde su cuenta de Instagram el chileno le dedicó un video con imágenes del pequeño, al que le agregó un emotivo mensaje: “Eres un niño feliz, Amancio de los amaneceres más bonitos. Te lo escribo y te lo digo siempre”.

En tanto, aunque con alguna demora, lo cierto es que por estas horas el actor chileno logró celebrar el quinto año de vida a su hijo menor dejando en claro el papá presente que es.

El cumpleaños que Benjamín Vicuña le hizo a Amancio

Cómo fue el reencuentro de Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio tras sus dos semanas en Turquía

Luego de días de rumores sobre la tensión entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la intención de la actriz de instalarse en Turquía con sus hijos, el pasado viernes 8 de agosto por la noche se produjo un emotivo reencuentro. Magnolia y Amancio regresaron al país después de pasar dos semanas en Estambul junto a su madre y Mauro Icardi, y fueron recibidos por el actor chileno en el aeropuerto de Ezeiza.

En el mismo vuelo también volvió Rufina, hija de la China y Nicolás Cabré, quien permanecerá 15 días en Buenos Aires con su padre antes de regresar a Turquía, donde comenzará las clases en Estambul.

Embed

Según imágenes compartidas por Farándula Show, apenas vieron a su padre, Magnolia y Amancio corrieron a abrazarlo con evidente emoción. Los pequeños viajaron acompañados por la madre de la China, su pareja, la niñera y Rufina. Un detalle especial fue que Vicuña no llegó solo: lo acompañó Benicio, uno de los tres hijos que tuvo con Carolina “Pampita” Ardohain. En el video se escucha el grito de felicidad de Magnolia al ver a su medio hermano en la recepción.

El viaje de los niños formó parte de un acuerdo entre los abogados de Suárez y Vicuña, que estableció que los menores regresaran a Buenos Aires para continuar sus actividades escolares. El actor se opuso a que cambiaran su centro de vida por la mudanza de su madre a Turquía, donde Icardi tiene contrato con el Galatasaray hasta julio de 2026.

Antes de que aterrizaran sus hijos, Vicuña habló con la prensa presente en Ezeiza y negó haberle pedido a su ex que borrara el polémico posteo que ella publicó tras revocarle el poder para sacar libremente del país a los niños.