Las fotos inéditas y el especial mensaje de Darío Barassi por los tres años de su hija Inés: "Soy tu fan"

"Inés María, soy tu fan. Hablo de vos todo el día. Muestro videos y fotos tuyas a cualquier ser humano que conozco, xq me llenas de orgullo, xq sos exquisita, porque todo lo q haces, decís y sos es una genialidad. Amante del terere y las uvas, quiero vivir en tu mundo de unicornios y arco iris todos los días un ratito. Gracias por invitarme a jugar siempre. Tu mirada, tu olor, tu pelos en la cara y tus pedos dedicados jaja me vuelven loco", continuóel animador y actor a corazón abierto.

"Ladrona profesional de todas las cosas de tu hermana, escaladora hábil, cantante complicada, bailarina pasional, mujer de mirada segura y paso convincente, hoy en tu cumple le digo a todo el mundo que te amo con locura y que sos mi persona favorita. Te podría desear muchas cosas, pero no hace falta x que sos de las que se consigue todo lo que quiere, cuando y como quiere. Feliz cumple morocha de mi vida. Te amo a niveles inimaginables. Firmado: Alvin, tu ardilla", finalizó Darío Barassi, quien también es padre de Emilia, fruto de su matrimonio con Lucía Gómez Centurión.

dario barassi cumpleaños hija ines posteo 2

El contundente descargo de Darío Barassi tras el cambio de horario de su programa

Darío Barassi compartió un comuicado en las redes sociales ante el cambio de horario de su programa Ahora caigo en El Trece y explicó qué sucedió.

“Cambio de horario para el querido @ahoracaigoarg que se las banca todas. Volvemos a nuestro típico y clásico horario de las 18:30 horas. Agradecido siempre del espacio y la oportunidad que me brinda @eltrecetv de estar al aire y permitirnos entretener un buen rato a todo aquel que elija vernos”, precisó el conductor.

Y ante esta modifación horaria reconoció que “me encontraba feliz y satisfecho con el horario actual” aunque aceptó esa decisión de la emisora “apelando a la empatía y al oficio… entiendo, respeto y acepto el pedido de las autoridades del canal ”, argumentó Barassi.

Darío Barassi también agradeció al público, a la productora y a su mano derecha, el productor Javier Furgang. Y, como no podía faltar, cerró con humor: “Gorda @luligomezcenturion andá pidiendo burgas que esta noche hago catarsis jajajaja”.