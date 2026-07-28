Una de las hijas de Wanda Nara expuso a Mauro Icardi con un angustiante pedido que generó revuelo

En medio de esta situación, Icardi viajó a Milán acompañado por China Suárez, su pareja, y el enfrentamiento volvió a quedar en el centro de la escena. Entre publicaciones en redes sociales, desmentidas y acusaciones de ambos lados, surgió un dato que generó impacto: la propia Francesca habría contado cómo atraviesa este momento junto a su hermana.

La información fue revelada por Pepe Ochoa en LAM (América TV), quien aseguró que tuvo contacto con la adolescente. “Quería preguntarle a Wanda que siente, me atendió la hija más grande, Francesca, me contó que no están bien. Le pregunté si tiene ganas de volver a la Argentina y me dijo que sí”, relató el panelista.

Según explicó Ochoa, las niñas continúan en Italia porque Wanda Nara no tendría intenciones de regresar al país sin ellas y, para que puedan viajar, necesitan contar con la documentación correspondiente. Desde el lado de la empresaria sostienen que Mauro Icardi no estaría dispuesto a firmar los permisos necesarios.

En las últimas horas, Wanda también realizó un fuerte descargo en redes sociales y expuso una supuesta conversación con el futbolista. “Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren de la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver”, escribió.

Además, Pepe Ochoa señaló que Francesca le habría manifestado que su padre está al tanto de lo que ocurre, pero que igualmente no habría modificado su postura. “Pregunté si habla con el papá y me dice que Mauro está enterado de todo”, contó el periodista.

Finalmente, el integrante de LAM reveló una frase que reflejaría la angustia de la hija mayor de la pareja: “Me quiero volver el viernes a mi país porque arranco el colegio”, habría expresado la menor.

Cuál fue la reacción de Mauro Icardi contra Wanda Nara tras el reciente fallo de la Justicia italiana

Luego de la nueva determinación judicial vinculada al proceso de divorcio con Wanda Nara, Mauro Icardi decidió salir a hablar y festejó el resultado de la Justicia italiana. El futbolista utilizó sus redes sociales para compartir un largo mensaje en sus historias de Instagram, donde afirmó que fueron rechazados distintos pedidos económicos que, según explicó, habían sido realizados por su expareja.

En los últimos días, el delantero volvió a quedar en el centro de la polémica por diferentes situaciones. Mientras circulaban versiones que lo relacionaban con un supuesto robo en la casa de la empresaria en Milán, la abogada Ana Rosenfeld había puesto en duda el alcance de las decisiones tomadas por los tribunales italianos y señaló que "Italia no tiene jurisdicción sobre custodia, residencia, régimen comunicacional ni alimentos de las menores".

Ante este escenario, Icardi decidió responder públicamente y celebró el fallo. "Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de 250.000 euros mensuales para mi ex, 65.000 euros para cada una de mis hijas y 100.000 euros mensuales por divorcio, la jueza el 1 de junio de 2026 rechazó esta locura", expresó.

Además, el jugador aseguró que la apelación presentada contra esa decisión tampoco prosperó. "Hoy 27 de julio de 2026 la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", afirmó, y agregó que todavía resta el último paso para obtener la sentencia definitiva de divorcio.