Las fotos del festejo patagónico que organizó Pampita por los 5 años de su hija Ana

Pampita celebró un momento muy especial en Villa La Angostura con el cumpleaños número 5 de su hija Ana, fruto de su relación con su exmarido Roberto García Moritán, quienes se separaron en 2024.
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Durante las vacaciones en Villa La Angostura, la modelo Pampita celebró los cinco años de su hija Ana con una íntima reunión familiar. Las imágenes.
Pampita celebró un momento muy especial en Villa La Angostura con el cumpleaños número 5 de su hija Ana, fruto de su relación con su exmarido Roberto García Moritán, quienes se separaron en 2024.
La modelo compartió desde las redes sociales las imágenes del festejo familiar que se dio en medio de unos días de vacaciones en el Sur Argentino.
Se trató de una reunión íntima, donde la modelo y su hija estuvieron rodeadas de sus seres queridos y sus hermanos mayores Bautista, Beltrán y Benicio.
Pampita, tras cubrir el Mundial 2026 para una plataforma, compartió en su cuenta de Instagram varias postales de lo que fue el íntimo festejo familiar por los cinco años de Ana acompañas de palabras cargadas de profunda emoción.
"¡5 años Anita de mi corazón! Todo se volvió rosa y brillante desde que llegaste a nuestras vidas. No paramos de reír con tus risas, bailes, canciones y ocurrencias", indicó la modelo a corazón abierto.
Y cerró movilizada por su hija que nació el 22 de julio de 2021: "¡Somos tan afortunados de tenerte! ¡Felicidades hoy y siempre hijita amada!".
Los invitados además se llevaron como recuerdo unos cuadernos personalizados con el nombre de la niña y la portada de su dibujito favorito que es furor entre los más pequeños, Las guerreras K-pop.
Los presentes en el íntimo evento le cantarone el feliz cumpleaños a la niña y disfrutaron todos juntos de un momento muy especial que quedó registrado en varias postales.
El eufórico festejo de Pampita en el Obelisco por la Selección
Pampita celebró como tantos miles de personas en el centro porteño el triunfo histórico de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.
Después de ver el partido en su hogar, la modelo vibró con la fiesta popular que se dio en el Obelisco y lo compartió en sus redes sociales.
"No tengo planeado morirme acá tirado… No me pidas que no vuelva a intentar…", escribió Carolina Ardohain, citando la canción de Wos que desde Qatar 2022 es parte del cancionero mundialista.
En el carrousel de imágenes, la modelo compartió varias imágenes que le llamaron la atención de la expresión del pueblo, feliz por la victoria: argentinos subiéndose a lugares, la pirotecnia, los cantitos, todo.
"Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí", expresó Pampita sobre su paso por Estados Unidos en el último Mundial.