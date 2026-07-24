Las fotos del festejo patagónico que organizó Pampita por los 5 años de su hija Ana

"¡5 años Anita de mi corazón! Todo se volvió rosa y brillante desde que llegaste a nuestras vidas. No paramos de reír con tus risas, bailes, canciones y ocurrencias", indicó la modelo a corazón abierto.

Y cerró movilizada por su hija que nació el 22 de julio de 2021: "¡Somos tan afortunados de tenerte! ¡Felicidades hoy y siempre hijita amada!".

Los invitados además se llevaron como recuerdo unos cuadernos personalizados con el nombre de la niña y la portada de su dibujito favorito que es furor entre los más pequeños, Las guerreras K-pop.

Los presentes en el íntimo evento le cantarone el feliz cumpleaños a la niña y disfrutaron todos juntos de un momento muy especial que quedó registrado en varias postales.

El eufórico festejo de Pampita en el Obelisco por la Selección

Pampita celebró como tantos miles de personas en el centro porteño el triunfo histórico de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

Después de ver el partido en su hogar, la modelo vibró con la fiesta popular que se dio en el Obelisco y lo compartió en sus redes sociales.

"No tengo planeado morirme acá tirado… No me pidas que no vuelva a intentar…", escribió Carolina Ardohain, citando la canción de Wos que desde Qatar 2022 es parte del cancionero mundialista.

En el carrousel de imágenes, la modelo compartió varias imágenes que le llamaron la atención de la expresión del pueblo, feliz por la victoria: argentinos subiéndose a lugares, la pirotecnia, los cantitos, todo.

"Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí", expresó Pampita sobre su paso por Estados Unidos en el último Mundial.