El emotivo llanto de Gaspar Gigena y su mamá en Canta Conmigo Ahora

“No quería preguntártelo antes, ya has cantado, ahora te van a hacer una devolución, pero creo que la presencia de tu mamá acá te pone en un lugar de muchísima emoción, ¿no es así?”, le preguntó el conductor a Gaspar.

“Sí. Mi mamá no está bien económicamente, no había podido verme desde que empezó mi carrera en la música, y bueno, le doy gracias a la producción, le quiero agradecer muchísimo, que me brindó la posibilidad de traer a mi vieja”, se sinceró el participante.

“Estábamos sintiendo eso, y no quería preguntarte antes. Por supuesto que desde acá hasta que continúes en el certamen va a estar siempre invitada tu mamá”, le dijo el conductor.

“Y si a vos te gusta, te hace bien que esté presente acá, me encantaría que pudiéramos invitarla y que vos la invites acá en nombre de todos nosotros también. Mamá, estás invitada los días que puedas, me imagino que te gusta ver a tus viejos acá, a los dos”, siguió Marcelo Tinelli.

“Sí, es algo muy emocionante. Estoy pasando por algo tan bonito que no pensé que iba a pasar, gracias, solamente agradecer, no hay ninguna otra palabra”, expresó Gaspar Gigena.

Y cerró conmovido: “Vengo a disfrutar esto, a pasarla bien, demostrar lo que hago con tanto amor haciendo, y nada, eso, nada más, gracias, muchas gracias, no hay otra palabra”.

Marcelo Tinelli reveló el secreto de belleza del Tirri antes de salir en Canta Conmigo Ahora

Marcelo Tinelli compartió una imagen de cómo cuida su cuerpo su primo Luciano El Tirri antes de salir al aire por la pantalla del Trece.

El conductor mostró una imagen de su primo con su rostro cubierto de cremas, en lo que se conoce como la clásica mascarilla facial para mantener su piel rejuvenecida e intacta.

"Impresionante el tratamiento facial que se hace hoy mi primo, cuidándose para el programa de esta noche", expresó Marcelo Tinelli a través de sus historias de Instagram.

En la reveladora foto en cuestión del Tirri, se lo puede ver acostado y con una mascarilla facial, para salir luego en cámara de la mejor manera y con su rostro impecable.

¡Mirá la imagen del Tirri lleno de cremas en su cara, qué coqueto!