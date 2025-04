El emotivo mensaje de Lola Lanata en el primer cumpleaños de Sara Stewart Brown sin Jorge

“Feliz cumple Kiwita. Siempre juntas”, escribió la hija menor del periodista junto a dos tiernas postales de cuando era pequeña abrazada a su mamá.

Lo cierto es que el mensaje, conmovió a todos sus seguidores no solo por el tierno gesto de la joven sino por el contexto de la dolorosa pérdida de Jorge, que tuvo un lugar fundamental en la vida de ambas.

Por su parte, la artista plástica no dudó en repostear el saludo de su hija en su perfil y sumamente conmovida le escribió: "Gracias universo por regalarme a Lolita".

El duro descargo de Sara Stewart Brown sobre la polémica entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio

En medio de su feroz enfrentamiento con Mauro Icardi, Wanda Nara le declaró la guerra Elba Marcovecchio, una de las abogadas de su ex, lo que terminó generando daños colaterales en el resto de la familia del recordado Jorge Lanata, motivo por el cual Sara Stewart Brown rompió el silencio tras que envuelta en el escándalo que propició la mediática.

Fue a través de su cuenta de X que Kiwita, tal como conocen a la mamá de la hija menor de Jorge Lanata en su círculo íntimo, habló al respecto. “Queridos movileros y panelistas de programas de actualidad, chimentos y espectáculos: estamos tristes y tratando de seguir con nuestras vidas afrontando un vacío emocional enorme”, comenzó su descargo Sara Stewart Brown a tres meses de la muerte del periodista.

"Por favor dejen de perseguirnos, yo no pertenezco al medio, no me gusta la exposición, me incomodan las cámaras y no tengo nada para decirles", continuó con su tajante pedido.

Así como, sobre todo, se corrió drásticamente de las especulaciones con las que Nara intentó provocar a Marcovecchio, viuda de Lanata. "En todo este tiempo ni siquiera me molesté en desmentir la cantidad de falsedades que se dijeron muy livianamente. Aprendí a las piñas que a nadie le importa la verdad, solo importa el show y el morbo para llenar horas de debates vacíos", señaló visiblemente molesta.

"Ustedes juegan un juego del que yo no quiero participar. Hay muchísima gente que sí le gusta la exposición, otros que la necesitan y están encantados cuando tienen una cámara en frente, vayan a buscarlos a ellos y todos contentos. Gracias", concluyó contundente.