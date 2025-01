Elba Marcovecchio liquidó a Sara Stewart Brown y expuso incómodos episodios

“Al principio nos llevamos bien. No sé cuando dejó de pasar. Hubo un episodio particular, yo la llamé por teléfono y la invité a José Ignacio, que estuvieron una semana en casa con su hija”, reconoció la entrevistada.

Sin embargo, parece que durante esos días un inminente quiebre dio en la relación. “¿Es cierto que él actuaba como la esposa de Jorge?”, preguntó Ángel directo al hueso.

"Si, es lo que me jodía. Jorge no lo admitía, claro que se lo marcaba”, confesó. “Ella usaba el auto de Jorge, que vos decís es una pavada, pero búscate un Cabify. Entraba en la casa de José Ignacio sin tocar la puerta y yo no estoy acostumbrada a eso”, enumeró molesta.

Por último, recordó una situación extrema y contó: “Esto me enojó, una vez me cuestionó por qué había sacado un cuadro de ella de nuestra habitación. Me hizo una escena. Yo le digo, ¿de verdad te tengo que explicar esto? No sé por qué te enteras cosas de mi casa y no está bien que me lo plantees”.

Elba Marcovecchio reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata: "Se metía en mi matrimonio"

En LAM (América TV), Elba Marcovecchio tuvo este martes un mano a mano con el conductor Ángel de Brito y reveló que una famosa periodista fue amante de Jorge Lanata.

"Por primera vez, Elba Marcovecchio confirma que Romina Manguel fue amante de Jorge Lanata", anunció el presentador antes de mostrar la última parte de la entrevista con la abogada.

"Romina Manguel dijo que habías alejado a Lanata de todo su entorno íntimo", le comentó De Brito. "Vos querés que te cuente la verdad. Sin lugar a dudas, Jorge se alejó de Romina Manguel. Yo no puedo creer el cinismo que tiene de hablar de mí", le respondió.

"Jorge, conmigo, decía que era un león vegetariano y que se portaba re bien, y yo le creo. Yo realmente le creo su fidelidad, misma fidelidad que él a mí me pedía", siguió.

"Cuando había mensajes que eran banquina me los mandaba para mostrarme que no tenía nada que ocultar", contó. "Imaginate si me encontraba con un mensaje de ese tenor unívoco, que no admite juegos", resaltó.

Acto seguido, De Brito le consultó: "O sea, ¿Manguel quería tener una relación con él? ¿O la habían tenido y la quería retomar? ¿Cómo es? ¿Fueron amantes?".

"Jorge me había contado que sí él había tenido una relación con ella. No sé, lo que sí es seguro es que, cuando nosotros estábamos casados, ella le mandaba mensajes a Jorge particulares", afirmó.