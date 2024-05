La profunda reflexión de Jimena Barón por su cumpleaños 37: "Salud, dinero y amor es lujo"

Jimena Barón 1.jpg

Al tiempo que agregó profunda: “No hay tanto tiempo y el tiempo pasa volando. Muchas tristezas realmente no valen la pena. Ser importantes en la vida no es tan importante. Querer menos cosas es saber querer. La felicidad se busca y se encuentra pero es un trabajo y una decisión quedarse ahí”.

“Hay que ser agradecidos con la suerte. Salud, dinero y amor es lujo. No hay que dar nada por sentado. Los hijos y el amor son sagrados”, afirmó Jimena con la serenidad que sin duda traen los años.

Y por último, se deseó: “Felices 37 a mí, a todo lo que me trajo hasta acá y a todo lo que me rodea y me queda por delante. A la vida que me parece cada vez más hermosa. Soy feliz”. ¡A disfrutar de cada instante!

Jimena Barón posteo 37 años IG.jpg

Jimena Barón habló sobre la maternidad y causó revuelo tras una profunda reflexión

Recientemente Jimena Barón utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidoras, y fiel a su estilo, decidió darles consejo sobre la maternidad a aquellas que tienen más de 30 años.

“Las mujeres de mi edad, entre los 35 y los 40 años, si estamos en una relación, le estamos dando los últimos años de nuestra gran chance", comenzó diciendo en un video que luego se volvió tema a debatir en las redes.

"A los 40 el pibe está en el boliche pensando qué trago quiere tomar, todavía no sabe bien ni siquiera eso, y nosotras seguimos teniendo un reloj biológico. Son años que son muchísimo más importantes que esos cinco años en la vida de un chabón común y corriente", siguió Jime.

Actualmente, la cantante de 37 años está en pareja con Matías Palleiro y hace algunos meses confesó que le gustaría volver a ser mamá junto a él, pero que no de ser así ya no tendría mas hijos.

"Son nuestra última chance de ser madre. Entonces, chicas, cuidado, cuídenlos, valen oro, fíjense con quién están. Tengan mucho cuidado con estos últimos años que después no hay vuelta atrás", continuó la autora de La Cobra.

Y concluyó: “No les den sus años 37 y 38 a alguien que ni siquiera saben, si va a querer, si no va a querer, no. Son años súper importantes, son los últimos, son irrecuperables”.