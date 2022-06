El emotivo mensaje que le dedicó Tamara Pettinato a su hermano Felipe

“No se halló la sustancia en el departamento, pero sí en la piel y los huesos extraídos del cadáver del médico”, detalló el periodista de policiales Rolando Barbano hace unas semanas en Telenoche.

felipe-pettinato.jpg

El hijo de Roberto fue derivado a un hospital tras el incidente y luego se lo llevó a una clínica psiquiátrica para que pueda estar a cuidado y seguir con su tratamiento luego del aparente brote psicótico que sufrió.

Desde las redes sociales, su hermana Tamara Pettinato le dedicó un sentido mensaje de apoyo a Felipe en este difícil momento de salud que atraviesa.

La panelista posteó una serie de fotos inéditas junto a su hermano cuando eran pequeños y expresó junto a un emoji de corazón: "Desde que naciste y mientras estemos acá".

tamara pettinato 2.jpg

tamara pettinato 1.jpg

tamara pettinato.jpg

Tamara Pettinato habló del trágico incendio en el departamento de Felipe

A la salida de la radio donde trabaja, Tamara Pettinato habló con los medios que la esperaban y evitó dar detalles de la salud de su hermano, quien está internado en una clínica psiquiátrica.

"Estamos todo muy tristes, muy shockeados, es un día a día viendo cómo sigue esto. Hay una investigación así que de eso no podemos decir nada. Es una situación para la familia muy triste y para la familia de Melchor también", indicó Tamara.

Y sobre su hermano, precisó: "Lo estamos acompañando, ahora voy para ahí. Melchor era muy amigo de Felipe, toda la familia lo conocíamos también. No conozco a la familia de él pero por supuesto les mandé mis condolencias".

"Estamos a disposición si quieren comunicarse pero entiendo que como nosotros estamos tristes, ellos están devastados", aseguró. Y afirmó que no sabía del supuesto episodio en que la familia de Melchor habría tirado la corona de flores que envió al velatorio los Pettinato.

"No me enteré. En los medios están diciendo millones de cosas que tampoco son ciertas y no podemos estar detrás de cada cosa que se dice", afirmó. Y cuestionó la actual ley de salud mental: "Se podría haber evitado", comentó sobre lo sucedido con su hermano.

Video: Es por ahí.